SKY Türk ve Akşam'ın yeni sahibi Ethem Sancak mı olacak?

Hedef Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın Akşam gazetesi ve SkyTurk360 televizyonunun yeni patronu olacağı öne sürüldü.

Akşam gazetesi, SKY 360 televizyonu ve Alem FM’i bünyesinde bulunduran Türk Medya’yı 64 milyon dolara satın alan Kolin-Limak-Cengiz grubunun bu girişimden vazgeçmesinin ardından Star gazetesi ve Kanal 24’ün eski patronu Ethem Sancak’ın medya sektörüne döneceği iddia edildi.

Medyatava’da yer alan habere göre Ethem Sancak, daha önce işadamı Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz’e de satılabileceği öne sürülen Türk Medya’nın yeni patronu olacağı konuşuluyor.

Sancak’ın ‘medya misyonu’ 2007’de başladı

Kıbrıslı işadamı Ali Özmen Safa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçen Star gazetesini ve Kanal 24’ün isim haklarını 2006 yılında 5 milyon 150 bin dolara satın aldı. Ancak, dönemin TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Safa’nın ihalede verdiği 5 milyon 150 bin dolarlık teklifi 8 milyon dolara çıkarması ve ayrıca 4 milyon dolarlık kıdem tazminatı yükümlülüğünü ödemesi karşılığında toplam 12 milyon dolara el sıkıştıklarını belirtti.

Ali Özmen Safa gazeteyi ve Kanal 24'ün isim haklarını satın aldıktan sonra, Alaaddin Kaya ve oğlu Cüneyt Kaya birlikte şirket kurduklarını belirtti. Şirketin yüzde 60’ının Kaya ailesine, yüzde 40’ının da kendisine ait olacağını duyurdu. Fakat daha sonra Ethem Sancak ve 2008 senesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, 2007 senesinde Star Medya Yayıncılık A.Ş.'ye ortak oldu. Ethem Sancak, daha sonra Ali Özmen Safa ve Hasan Doğan’ın Star Medya Yayıncılık A.Ş.'deki hisselerini alarak kuruluşun tek sahibi oldu ve Kanal 24, 24 Şubat 2007’de yayın hayatına başlamış oldu.

‘Başbakan idolüm, medyadaki misyonum ona destek’

Medya sektöründeki varlığını “Basındaki tek sesliliği kırarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a daha hizmet edebilmek için girdim” sözleriyle açıklayan Ethem Sancak’ın 2008 yılında Zaman gazetesine verdiği bir röportajda “Başbakan şu anda en önemli idolüm. Çünkü ideallerime uygun davranıyor. Kendimi çok yakın görüyorum ona. Ben AK Partili değilim. Ama onunla çok iyi bir dostluk oluşturduk. Adamın sevdalısıyım. Yalan söylemiyor. Halkla muazzam bir yeknesaklık içinde” sözleri kamuoyunda tartışılmıştı.

‘Misyonumu tamamladım, medyadan çekiliyorum’

Sancak, 2009 yılında Star Medya Grubu’nun hisselerini Fettah Tamince ve eski AKP milletvekili Tevhit Karakaya ikilisine devretmiş, medya sektöründen çıkışını da “artık medyadaki misyonunu tamamladığını ve bu nedenle sektörden çekildiğini” belirterek açıklamıştı.

2012’de resmen AKP’li oldu

Marksist bir gelenekten gelen, eski CHP delegesi Ethem Sancak, seçim dönemlerinde AKP’ye aktif bir şekilde destek vermiş ve partinin 2012’de düzenlenen 4. Olağan Kongresi’nde “Büyük Kongre Üst Kurul Delegeleri” adlı 5 kişilik listede yer alarak resmen AKP saflarına katılmıştı.

Yeniden medyaya mı dönüyor?

2009’da “Misyonumu tamamladım” açıklamasıyla medya sektöründeki hisselerini satan Ethem Sancak’ın Akşam, SkyTürk360 ve Alem FM’i bünyesinde bulunduran Türk Medya’yı satın alacağı iddialarına, SkyTürk360’ta Türk Medya Grup Başkanı Cengiz Özdemir'in konuğu olarak bu gece saat 21.00’de katılacağı “Stüdyo360” programında açıklık getirmesi bekleniyor.