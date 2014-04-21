Akşam gazetesi: Paralel polisler 1 Mayıs’ta emirleri dinlemeyecek

Akşam gazetesinin, bugünkü nüshasında yer alan habere göre, Paralel yapının polisleri 1 Mayıs'ta emirleri dinlemeyerek, işçilere gaz atmayıp tazyikli su sıkmayacak. Gazetenin manşettinde yer alan ve herhangi bir kaynak ya da mahreç belirtilmeyen haberde şöyle deniliyor:

“DİSK’in 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama ısrarıyla ilgili önlem almaya çalışan hükümet, hazırlıklarına başladı. Başta Emniyet teşkilatı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği teyakkuza geçti. Sendikaların 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkma ihtimaline karşı Emniyet, il ve ilçe müdürlüklerinden göreve gidecek polislerin isim listesini istedi.

İlçe Emniyet Müdürlükleri personelini tek tek çağırarak 1 Mayıs’ta Taksim’de görev alacak polislere durumu bildirdi. Ancak paralel yapının polisleri, 1 Mayıs günü Taksim’de görev almamak için ‘hastane raporu’ alınması konusunda örgütlendi. Durumdan haberdar olan bazı emniyet müdürleri ve başkomiserler, ‘1 Mayıs’ta rapor alan polisler hakkında inceleme başlatılacağı’ uyarısı yaptı.

Bunun üzerine derin örgütün memurları başka bir taktik geliştirerek, ‘Taksim’deki 1 Mayıs’ta görev alsak bile, herhangi bir taşkınlığa karşın ‘müdahale’ çağrısına uyulmayacak. Göstericilere gaz fişeği ya da tazyikli su sıkılmayacak. Özellikle üst düzey Emniyetçilerin görüş alanında bulunulmayacak’ kararı aldı.”

