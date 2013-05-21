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Politika

CHP'li Aygün: 1 Mayıs resmi bayram ise öğrenciler niye okuldan atıldı?

CHP Milletvekili Aygün: Türkiye’de herhangi bir resmi bayrama çağrı yaptıkları için okuldan atılan başka öğrenciler var mıdır? Varsa kaç kişi atılmıştır?

21 Mayıs 2013 01:22

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Antalya’nın Kepez İlçesi’nde  Karatay Anadolu Lisesi 12′nci sınıf öğrencileri O.G, F.A. ve S.C.Ç.’nin , 1 Mayıs  bayramı  yüzünden   okuldan  atılmalarını  gündeme  taşıdı.  Milli Eğitim Bakanı  Nabi Avcı’ya, “ I Mayıs  resmi  bayram ise  bu öğrenciler  niye okuldan  atıldı” diye  soran  Aygün, “Türkiye’de herhangi bir resmi bayrama çağrı yaptıkları için okuldan atılan başka öğrenciler var mıdır? Varsa kaç kişi atılmıştır” dedi.  Aygün’ün Bakan Avcı’ya yönelttiği sorular ve gerekçesi şöyle:

 

‘Deniz Gezmiş,  Che’den göz atına alındılar’ 

 

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bulunan Karatay Anadolu Lisesi 12′nci sınıf öğrencileri O.G., F.A. ve S.C.Ç., 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne katılım için okul önünde, üzerinde ‘Deniz Gezmiş’ ve ‘Ernesto Che Guevara’ resimleri bulunan bildiri dağıtırken, devriye gezen polislerin müdahalesi sonucu gözaltına alınmıştır.

 

‘Siyasi örgütler  adına bildiri dağıtmaktan  tasdikname’

 

Polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 3 liseliye, okulun önerisi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu kararıyla, ‘siyasi örgütler adına bildiri dağıtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak’ suçlamasıyla tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir. Yasal  haklarını kullanan ve ‘resmi bayrama’ çağrıda bulunan öğrenciler keyfi bir uygulama sonucu mağduriyet yaşamaktadır.

Üniversite öğrencileri üzerinde baskı kurmaya çalışan fakat başarılı olamayan iktidar, liseli öğrenciler üzerindeki baskısını da artırmaktadır. Muhaliflerden korkan ve sindirmeye çalışan iktidarın hedefinde muhalif gençler yer almaktadır. Baskı, gözaltı ve tutuklamaların yanı sıra uygulamada da görüldüğü gibi çok basit nedenlerden dolayı okul hayatlarına son verilebilmektedir.

 

Bu çocuklar eğitimlerine devam edecek mi?

 

-1 Mayıs resmi bayram ise bildiri dağıtanlar neden okuldan atılmıştır?

-Türkiye’de herhangi bir resmi bayrama çağrı yaptıkları için okuldan atılan başka öğrenciler var mıdır? Varsa kaç kişi atılmıştır?

-Okuldan atılan çocuklar eğitimlerine devam edebilecekler midir? Bu konuda bir girişiminiz olacak mıdır?

-Okul yönetiminden bu konu ile ilgili bilgi alınmış mıdır? Alınmış ise gerekçeleri nelerdir?

 

Çocukların atılması doğru bir  kara mıdır?

 

-Sizce de çocukların okuldan atılması doğru bir karar mıdır? Değilse okul yönetimi hakkında bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

-Öğrenciler itiraz hakları konusunda bilgilendirilmiş midir? Bu konuda bilgilendirmeyi kim yapmıştır? İl Milli Eğitim Müdürlüğü neden itirazı değerlendirmemiştir? Yetkisi yoksa neden okula yönlendirmemiştir? Bu konuda soruşturma açılan personel var mıdır? Açılmamışsa soruşturma açmayı düşündüğünüz var mıdır?

 

Okullarda polis bulunması  çalışmanız  var mı? 

 

-2002-2013 yılları arasında kaç öğrenci okullardan uzaklaştırılmış veya atılmıştır? Bunlardan kaçı siyasi nedenlerdendir?

-2002-2013 yılları arasında kaç lise öğrencisi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlardan kaçı uzaklaştırılmış veya okuldan atılmıştır?

-Üniversitelerde polis görevlendirmeyi düşünen hükümetinizin okullarda da polis bulunması yönünde bir çalışması var mıdır? Bu yönde bir çalışma düşünülmekte midir?

 

 

ETİKETLER

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