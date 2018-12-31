Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, görevinden ayrıldı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Murat Kelkitlioğlu, Türk Medya grubu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Medyaradar’da yer alan bilgiye göre, ayrılık haberinin duyulmasının ardından Türk Medya Grubu bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kelkitlioğlu'nun görevden ayrıldığı resmi olarak duyurulurken, yerine geçecek isim de ilan edildi. Yönetim Akşam Gazetesi'nin Yeni Genel Yayın Yönetmeni'nin Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu olduğunu açıkladı.

“Değerli Yöneticilerimiz, Çalışma Arkadaşlarımız,

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Sn. Mustafa Kartoğlu, bugün itibariyle Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine atanmıştır.

Bugüne kadar Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini başarıyla sürdüren Sn. Murat Kelkitlioğlu'na değerli katkıları için teşekkür eder, İcra Kurulu Başkanına bağlı olarak görev yapacak Sn. Mustafa Kartoğlu’na görevinin hayırlı olmasını dileriz.”