Akşam: FETÖ, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait verileri Anonymous'a sızdırdı

İktidara yakın Akşam gazetesi, Gülen cemaatinin, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerini hacker grubu Anonymous'a 'servis ettiğini' öne sürdü. Gazetenin manşetinde yer alan haberde, Anonymous'un, internette paylaşılan dosyayı açan herkesin bilgisayarını ele geçirdiği ileri sürüldü. Haberde ayrıca, benzer hack girişimlerinin yakın zamanda bakanlıklara da yapılacağı iddia edildi.

Akşam gazetesi'nin "FETONYMOUS" başlığıyla yayımlanan (17 Şubat 2016) haberi şöyle:

"2010’daki operasyona konu eski bilgiler, paralel yapı tarafından Anonymous’a servis edildi. FETÖ elemanları böylece, “Paralel yapı operasyonlarından sonra Emniyet’te ciddi bir zaaf oluştu. Yeni ekip görevini yapamıyor’ algısı hedefledi. Anonymous ise bilgileri merak edip dosyayı açan herkesin bilgisayarını ele geçirmiş durumda.

Önceki akşam, internet çetesi Anonymous’un Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hacklediği iddialarının arkasında kirli bir ilişki ağı ortaya çıktı.

İddialara göre Anonymous, Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanından, 70 milyon vatandaşın bilgisini çalmış, bu bilgileri de internete sızdırmıştı. Fakat “Emniyet’in elindeki 70 milyon vatandaşa ait bilgiler çalındı” haberlerinin altından paralel yapı – Anonymous ortaklığında tam bir kara propaganda olduğu ortaya çıktı.

"Paralel yapıdan servis"

Olayın aslı şu; Çalındığı iddia edilen söz konusu bilgiler, 2010’da Yüksek Seçim Kurulu’ndan sızdırılan 70 milyon kişinin adres kayıt bilgileriydi. O tarihlerde, bu bilgileri bir bilişim hukuk bürosuna satan çeteye yönelik operasyon yapılmış, olayla ilgili 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şimdi bu eski bilgilerin, paralel yapıya yakın polislerce küresel internet çetesi Anonymous’a servis edildi.

Şimdi bunları Anony- mous’a vererek bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Amaçlarıysa şu; “Bakın paralel yapıya yönelik operasyonlar sonrasında Emniyet’te bir zaaf var. Görevlerini yapamıyorlar” algısı yaratmak. Bunun için de Anony- mous’la el ele vererek “Emniyet’i hackledik yalanına sarılıyorlar” dedi.

Ama dosyayı açtığınızda 18 gigabaytlık bir bilgi görülüyor. Dosyayı açmak ise yapabileceğiniz en büyük hata. Çünkü bu şekilde bilgisayarınız kontrolünü bunlara kaptırmış oluyorsunuz. Tek kurtuluş yolu, bilgisayarınıza format atmak” ifadelerini kullandı.

Oda TV işte bu haberle bir kez daha FETÖ’nün operasyonuna yem oldu.



"Bakanlıklara da benzer operasyonlar yapılacak"



Telli “Benzer algı operasyonlarının yakın zamanda bakanlıklara da yapıldığını göreceksiniz. Yani paralel yapının özel bilgileri yedekleyen mensupları elllerindeki bilgileri sızdıracak ve ‘bakın şu bakanlığın sitesinden bilgiler çalındı’ diyecekler. Emniyet gibi bakanlıkları da zayıf göstermeye çalışacaklar” diye konuştu.



"Arabulucu istihbaratçılar"



Ayyıldız Tim’in sözcüsü İshak Telli Anonymous ile paralel yapı arasındaki bağlantıda yabancı istihbarat örgütlerinin de aktif rol oynadığını ve Türkiye’nin uluslararası itibarını zayıflatmanın da operasyonun amaçlarından birisi olduğunu söyledi.



Emniyet’te CIA’e taş çıkartacak adamlar var



İshak Telli kişisel bilgilerinin yanlış kişilerin eline geçmesinden korkan vatandaşların da rahat olması gerektiğini belirtti. Emniyet’e bağlı çalışan siber güvenlikçilerin bir kısmını bizzat tanındığını söyleyen Telli “Orada CIA’in bünyesindeki adamlara bile taş çıkaracak uzmanlar var.

Bu insanlar aslında dev şirketlerde yüklü maaşlara çalışabilir. Ancak bunu söylediğimde ‘Sen gidersen, ben gidersem bu vatana kim hizmet edecek’ diyorlar. Yani vatanları için her şeylerini feda etmeye hazır kişiler bunlar” diye konuştu.



Emniyet o kodları kullanmıyor



Anonymous, bu verileri Emniyet’ten alınmış gibi göstermek için çeşitli kodlar ekledi. Ancak söz konusu Emniyet tarafından kullanılmıyor.

Eğer hacklenmiş bir siteye girerseniz ana sayfada saldırıdan sorumlu grubun mesajını görürsünüz. Buna ‘indexi basmak’ denir. Bu hacker grupları için bir nevi gövde gösterisi.



Köleleştirme ne demek?



Anonymous tarafından ele geçirildiği iddia edilen bilgileri merak edip dosyayı indirenlerin de bilgisayarlarını formatlaması gerekiyor. Çünkü önceki akşam bu bilgileri indirip içindeki ‘.exe’ uzantılı sorgulama programını kullananların bilgisayarları Anonymous tarafından köleleştirildi.

Köleleştirmenin ne olduğunu ise “Bilgisayarınızı, yerleştirdikleri programla istedikleri gibi yönetebiliyorlar. Bunu binlerce bilgisayara yüklediğinde bu bilgisayarlar üzerinden siteleri, yoğun bir şekilde veri yollayarak çökertebiliyorlar.

Anonymous zaten bu saldırıları genelde bu yöntemle yapıyor” ifadeleriyle açıkladı. Diğer bir deyişle eğer sızdırılan bilgileri indirdiyseniz bilgisayarınız her an Anonymous’un saldırılarında bir araç olarak kullanılabilir. Bilgileriniz ise çoktan bu hacker grubunun eline geçmiş durumda."