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Anonymous Emniyet'i hack'ledi; kişisel bilgiler internete düştü

Bilişim Hukuku Avukatı Gökhan Ahi: Bilgilerin kullanılması ile birlikte çalınan kimlik bilgileriyle kredi kartı başvurusu yapılabilir

16 Şubat 2016 13:31

Hacker grubu Anonymous, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait verilerin sızdırıldığını açıkladı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; 20 GB'lık veritabanına ulaşıldığı sanılan saldırı sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının adres ve kimlik bilgilerine ulaşılabilecek sorgu ekranı çıktığı belirtildi.

Kişisel bilgileri kapsadığı öğrenilen dosyaları indirenler, sorgu ekranının kod hatası verdiğini söyleyerek sistemin çalışmadığı iddiasını da paylaştı.


"Sahte kredi kartları çıkarabilirler"


Bilişim Hukuku Avukatı Gökhan Ahi, Hürriyet'e yaptığı açıklamada çalınan bilgilerin henüz doğrulanmadığını; ancak bu ihtimalin bile vatandaş için büyük bir tehlike arz ettiğini kaydetti. Burada önemli olan noktanın Emniyet'in nasıl hack'lendiğinin ortaya çıkarılması olduğuna dikkat çeken Ahi, bu bilgilerin kullanılması ile birlikte çalınan kimlik bilgileriyle kredi kartı başvurusunun dahi yapılabileceğini belirtti ve bilgilerin toplu halde satılabileceğini de sözlerine ekledi.

 

İndirme linkinde virüs olabilir

 

Nihayetinde bir hacker grubunun paylaştığı ve vatandaşların özel bilgilerinin bulunduğu dosyanın virüs içerme ihtimali, aksi ihtimalden epey yüksek. Uzmanlar, bu tip bilgilerin paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılara virüs bulaştırılmaya çalışıldığı ve virüslerin bilgisayara bulaşmasıyla geniş bir zombi PC ağı kurulduğuna dikkat çekiyor. 


Böylece yakın geçmişte yaşadığımız ve özellikle bankaların internet sitelerine yapılan saldırıların Türkiye'de bulunan zombi bilgisayarlardan yapıldığını düşündüğümüzde ileride yine benzer tip bir saldırının alt yapısının bu şekilde sağlanmaya çalışılıyor olması söz konusu.

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