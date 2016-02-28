Akşam: Bomba düzenekli aracı Boğaziçi Üniversitesi'ne kampüste çalışan bilgisayar teknikeri soktu!

Akşam gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde bulunan bomba düzenekli aracın kampüse 3 yıl önce işe başlayan bilgisayar teknikeri Rıdvan Ü. tarafından sokulduğunu öne sürdü. Akşam gazetesi, haberle birlikte yayımladığı fotoğrafta Bomba düzenekli olduğu iddia edilen araçla Rıdvan Ü. olduğu öne sürülen kişi yer alıyor. Akşam, haberinde Rıdvan Ü’nün Diyarbakır üzerinden Kandil’e gittiğini, diğer şüpheli Ali Ş'nin ise yakalandığını yazdı.

Akşam gazetesinin bugünkü (28 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Akşam, İstanbul’u kana bulamak için kullanılacak bombalı aracın Boğaziçi Üniversitesi’ne giriş görüntülerine ulaştı. 34 HP 9145 plakalı çalıntı ve ikiz plakalı Citroen marka aracı 27 Ocak’ta üniversiteye Rıdvan Ü. İsimli şahıs sokuyor. Rıdvan Ü’ye Ali Ş. de yardımcı oluyor.

Rıdvan Ü. 3 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi’nin en kritik yerlerinden olan bölümde bilgisayar teknikeri olarak işe başlamış. Örgütün istediği kişilerin bilgilerini temin etmekle görevlendirilmiş. Rıdvan Ü’nün bombalı aracı temin eden kişilerle irtibatı da tespit edildi. Halen firarda olan Ü’nün Diyarbakır üzerinden Kandil’e kaçtığı belirlendi. Ali Ş. ise yakalandı.

Ankara’da 17 Şubat günü PKK’lı canlı bomba Abdülbaki Sömer’in gerçekleştirdiği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş 61 kişide yaralanmıştı. İstanbul da istihbarat ve terör polisi Boğaziçi Üniversitesi’nin otoparkına gizlenmiş bombalı eylemde kullanılacak olan iki araca ulaşmış, bombacı iki kadın yakalanmıştı. Bombalı araçlardan ikincisi golf marka 34 HF 3100 plakalı araç da önceki gün yine Boğaziçi Üniversitesi’nin otoparkına park edilmiş halde bulunmuştu.

Aracın ön konsoluna monte edilen düzenek silikon maddeyle yapıştırılmış. Düzeneklerde ise bombaların nasıl monte edilerek aktif hale getirileceği anlatılıyor.

İşte o notta yazanlar: “Düzeneğin fünyelerini bağlıyorsun. T1 ve T2’yi aynı anda kullanma. İkisinden birini devre dışında tut hiç kullanma. Hiç bir şey olmaz. Fünyeler önceden paralel bağlı bir şekilde hazır olsun. Bu birbirlerine bağlanmış fünyeleri ya T1 ya T2 seçeneklerinden birine bağla.”