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Boğaziçi Üniversitesi: Bomba düzenekli araç ihbarı asılsız

"Araçta bomba düzeneği vb. tehlike arz eden bir durum olmadığı emniyet mensupları tarafından ifade edilmiştir"

26 Şubat 2016 14:16

Boğaziçi Üniversitesi, Kuzey Kampüs otoparkındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu duyurdu.

Radikal'de yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi’nde dün akşam saatlerinde otoparkta şüpheli bir araç olduğuna dair ihbar yapıldığı ve kampüsün boşaltıldığı, yapılan aramada bomba düzenekli bir araç bulunduğu yönünde haberler yayınlanmıştı. Üniversitenin Twitter hesabından yapılan duyuruda söz konusu araçta bomba düzeneği gibi tehlike arz eden bir durum olmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

“Emniyet güçleri Kuzey Park binası otoparkındaki araç ile ilgili kampüsteki incelemelerini tamamlamıştır. Bu ilk incelemeler sonucunda bomba ihbarının asılsız olduğu, ayrıca araçta bomba düzeneği vb. tehlike arz eden bir durum olmadığı emniyet mensupları tarafından ifade edilmiştir.”

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