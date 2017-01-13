​Akşam: Adil Öksüz 15 Temmuz'dan 3 gün sonra ABD'ye kaçtı!

Akşam gazetesi Genel yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Akıncılar Üssü civarında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 'FETÖ'nün havacılar imamı' olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün kaçtığını iddia etti. Kelkitlioğlu, firari Öksüz hakkında "İstihbarat birimlerine göre Öksüz, 15 Temmuz’dan hemen 3 gün sonra ABD’ye kaçtı. Örgütün bu kadar güçlü bir ismi, Akıncı Üssü’nde yakalandığı halde hiçbir şey olmamış gibi adliyeden çıkabiliyorsa, 3 gün sonra da hiçbir engelle karşılaşmadan ABD’ye kaçabilir" diye yazdı.

Murat Kelkitlioğlu'nun Akşam gazetesinin bugünkü (13 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'Adil Öksüz Amerika’da mı?' başlıklı yazısı şöyle:

Nerede, kaçırıldı mı, korunuyor mu, korunuyorsa kim koruyor? Bu ve buna benzer sorular, 15 Temmuz’dan itibaren havada uçuşuyor.

FETÖ’nün kilit ismi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz’den bahsediyorum. Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nden çıkan, yakalandığı halde adliyeden elini kolunu sallayarak yol alan Adil Öksüz. 6 aydır yakalanamayan, nerede olduğu bilinmeyen kritik adam.

Peki nerede Öksüz? Türkiye’de mi, yurtdışına mı kaçtı?

İstihbarat birimlerine göre Öksüz, 15 Temmuz’dan hemen 3 gün sonra ABD’ye kaçtı.

Bu nasıl olur demeyin!

Örgütün bu kadar güçlü bir ismi, Akıncı Üssü’nde yakalandığı halde hiçbir şey olmamış gibi adliyeden çıkabiliyorsa, 3 gün sonra da hiçbir engelle karşılaşmadan ABD’ye kaçabilir. Ben buna hiç şaşırmadım. Bu ülkeye 15 Temmuz’u yaşatan o aklın ve o güçlerin, Adil Öksüz gibi bir ismin yakalanmasını istemeyeceğini daha önce defalarca yazmıştım.

Ayrıca unutmayalım, Öksüz, oturum alabilmek için New Jersey eyaletinde oto galerisi açmıştı. Yani ABD’de barınabilmesi için herhangi bir engel de yok...

Kılıçdaroğlu ‘kürsüyü yıkın’ talimatı verdi

Geçen hafta içi CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bizi pazartesiden itibaren görün” deyince, neyi kastettiğini çok merak etmiştim. Pazartesi Meclis, anayasa değişikliği maddelerini görüşmeye başlayacaktı, bunu biliyorduk. Olsa olsa Kılıçdaroğlu ve partisi, demokratik bir kampanyanın startını verebilir diye düşündüm.

Ancak, Kılıçdaroğlu’nun o açıklamasıyla neyi hedeflediğini çok geçmeden öğrendik. İlk günden itibaren Kılıçdaroğlu ve adamları, FETÖ’nün bile başaramadığı Gazi Meclis’i işgal etmeye çalıştılar. Son yaşananlar ise kabul edilebilir cinsten değil. Kılıçdaroğlu, Genel Kurul salonuna geliyor ve adamlarına ‘kürsüyü yıkın’ talimatı veriyor. Bunun üzerine Meclis’in ve milletvekillerinin hali malum.

Kime, neye hizmet ediyorsun bilmiyorum ama Kemal Bey, ateşle oynuyorsun, bu kesin!