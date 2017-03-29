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Sağlık

Akrep zehri kanser ilacı olacak

Doç. Dr. Figen Çalışkan da akrep zehirleri ile ilgili bilgiler verdi

29 Mart 2017 20:39

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan, akrep zehirlerinde bulunan bazı maddelerin kanser hücrelerine doğrudan bağlandığını ve sağlıklı hücrelere zarar vermediğini gösteren çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Çalışkan, eğer çalışmalar başarılı olursa ileride akrep zehrinden kanser ilacı üretilebileceğini söyledi. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 25- 26 Mart tarihlerinde düzenlenen Moleküler Kanser Zirvesi'nde 30'a yakın bilim insanı çeşitli sunumlar yaptı. Kişiye özel kanser tedavisinin masaya yatırıldığı zirvede Doç. Dr. Figen Çalışkan da akrep zehirleri ile ilgili bilgiler verdi.

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