Akrep Nalan bakıcısıyla mahkemelik oldu

Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle Türkiye'de Akrep Nalan olarak bilinen oyuncu Füsun Nalan Açın, bakıcısı Zühre K. ile mahkemelik oldu. Nalan Açın bakıcısını 50 bin lira değerindeki ziynet eşyası, cep telefonu ve parasını çaldığı iddiasıyla hırsızlıkla suçlarken, bakıcı Zuhre K.'da oyuncuya hakaret davası açtı.

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, gerçek ismi Füsun Nalan Açınolan ünlü sanatçı Akrep Nalan, geçen yıl Özbek asıllı Zuhre K.’yı bakıcı olarak yanında işe aldı.

İstanbul Beşiktaş Akatlar’daki evinden, bakıcı Zuhre K.’nın 50 bin TL tutarındaki ziynet eşyası, cep telefonu ve parasını çaldığını iddia eden Akrep Nalan, şikâyetçi oldu. Hırsızlık suçunu reddeden Zuhre K. da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü sanatçıdan şikâyetçi oldu.

Akrep Nalan’ın kendisine yüz kızartıcı bir suçlamayla hakaret ettiğini belirten Zuhre K., uzlaşmak istemediğini söyledi. Savcılık, Zuhre K. hakkında hırsızlık, Füsun Nalan Açın hakkında da hakaret suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen hakaret davasına şikâyetçi Zuhre K. katılırken, sanık Akrep Nalan’ı avukatı temsil etti. İfadelerin alınmasının ardından duruşma ertelendi.

"Bana hırsız dedi"

Davalara katılmak istediğini belirten Zuhre K., “Hırsızlık suçlaması ile karşı karşıya kaldım. Nalan Hanım benim fotoğraflarımı Facebook hesabında yayınlayarak ‘Hırsız’ yazdı. Binlerce takipçisine beni hırsız olarak gösterdi. Cep telefonunu, parasını ve mücevherlerini çaldığımı iddia etti. WhatsApp uygulamasından bana ağır küfürler etti” dedi.