T24 LogoT24 Logo
Magazin

Akrep Nalan bakıcısıyla mahkemelik oldu

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen hakaret davasına şikâyetçi Zuhre K. katılırken, sanık Akrep Nalan’ı avukatı temsil etti

30 Eylül 2016 11:48

Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle Türkiye'de Akrep Nalan olarak bilinen oyuncu Füsun Nalan Açın, bakıcısı Zühre K. ile mahkemelik oldu.  Nalan Açın bakıcısını 50 bin lira değerindeki ziynet eşyası, cep telefonu ve parasını çaldığı iddiasıyla hırsızlıkla suçlarken, bakıcı Zuhre K.'da oyuncuya hakaret davası açtı.

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, gerçek ismi Füsun Nalan Açınolan ünlü sanatçı Akrep Nalan, geçen yıl Özbek asıllı Zuhre K.’yı bakıcı olarak yanında işe aldı. 

İstanbul Beşiktaş Akatlar’daki evinden, bakıcı Zuhre K.’nın 50 bin TL tutarındaki ziynet eşyası, cep telefonu ve parasını çaldığını iddia eden Akrep Nalan, şikâyetçi oldu. Hırsızlık suçunu reddeden Zuhre K. da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü sanatçıdan şikâyetçi oldu.

Akrep Nalan’ın kendisine yüz kızartıcı bir suçlamayla hakaret ettiğini belirten Zuhre K., uzlaşmak istemediğini söyledi. Savcılık, Zuhre K. hakkında hırsızlık, Füsun Nalan Açın hakkında da hakaret suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen hakaret davasına şikâyetçi Zuhre K. katılırken, sanık Akrep Nalan’ı avukatı temsil etti. İfadelerin alınmasının ardından duruşma ertelendi.

 

"Bana hırsız dedi"

 

Davalara katılmak istediğini belirten Zuhre K., “Hırsızlık suçlaması ile karşı karşıya kaldım. Nalan Hanım benim fotoğraflarımı Facebook hesabında yayınlayarak ‘Hırsız’ yazdı. Binlerce takipçisine beni hırsız olarak gösterdi. Cep telefonunu, parasını ve mücevherlerini çaldığımı iddia etti. WhatsApp uygulamasından bana ağır küfürler etti” dedi.

ETİKETLER

Akrep Nalanbakıcıdavamahkemedavalık oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24