Akrep dizisine sürpriz oyuncu

Star TV'de ekranlara gelen "Akrep" dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Suzan Aksoy, dizinin 16’ıncı bölümünden itibaren "Hünkar" karakteriyle seyirci karşısına çıkarak.

Perşembe akşamları yayınlanan "Akrep"in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Suzan Aksoy, "Hünkar" karakteriyle dizeye dahil olarak, seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak.



Perihan’ın gecekonduda yaşadığı zamanlardan komşusu, Berna’nın ve çocukları Duru ve Şahin’in dadısı ve manevi annesi "Hünkar Arımlı" karakteriyle geliyor.

Akrep'in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Erkan Birgören kaleme alıyor.