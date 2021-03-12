Akrep dizisinde beklenmedik ayrılık!

Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Akrep dizisinde, Fikret karakterini canlandıran Bekir Aksoy yapıma veda etti.

Star TV'de ilk sezonu ekrana gelen Akrep dizisinin dün akşam 14. son bölümü yayınlandı. Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un başrolleri paylaştığı dizide ayrılık yaşandı.

Akrep 14. son bölümde, Ferda'yı yıllar önce terk eden ve avukat kızının babası olan Çağdaş Onur Öztürk'ün canlandırdığı Ahmet Karadağ karakteri dizideki tüm dengeleri değiştirdi.

Ferda'ya kendini affettirmek ve kızını da bulmak isteyen mafya babası Ahmet, şirket hisselerinin satışını kabul etmeyen Fikret'i kaçırdı. Fikret'e işkence yaptıran Ahmet daha sonra ise hisselerin satış sözleşmesini zorla imzalattı. Ancak Ahmet imzadan sonra ise Fikret'i öldürttü. Böylece dizide Fikret karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bekir Aksoy da Akrep'ten ayrıldı.