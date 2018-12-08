AKP'yi Bolşeviklere benzeten HDP'li Katırcıoğlu: Açıklamam HDP'yi sosyalist görmeyenleri sevindirdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, AKP'yi Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Bolşeviklere benzetmesiyle ilgili gelen tepkilere Yeni Yaşam gazetesindeki köşesinde yanıt verdi. "HDP’yi 'sosyalist' olarak görmeyen ama sosyalist olması için gayret içinde olan çevreler bir çeşit 'Hah yakaladık!" dercesine mutlu olmuşa benziyorlar" diyen ekonomist Prof. Dr. Katırcıoğlu, kendisini eleştirenlerle böyle bir ortamda Sovyetler Birliği’ndeki Bolşevikler (çoğunluktakiler) ve Menşevikler (azınlıktakiler) tartışmasına girmeyeceğini belirterek "Ama iktidara gelenlerin ülkeyi yöneltmekte oldukları gidişin tümüyle “devletçi” ve “otoriter” bir yol olduğunu söylüyorum" dedi.

Sosyal medyada kendisine "unsur" diye bahseden kişilere 'terbiyesiz' diyen Katırcıoğlu, "Biz işimizi yapıyoruz. İşimiz de başta Kürtler olmak üzere bu toplumun bütün ezilenlerin taleplerini yükseltmek ve bu ülkenin daha özgürlükçü ve demokratik bir ülke olmasına çalışmak. Geriniz “laf-ı güzaf..." diye yazdı.

Önceki dönem HDP MYK üyesi ve HDP Milletvekili adayı Alp Altınörs, Katırcıoğlu’na cevaben ETHA'da bir yazı kaleme almış, "HDP’nin önüne bir soru koymuştur" demişti.

Sosyolog ve 24 Haziran seçimlerinde HDP Ankara Milletvekili Veli Saçılık da Katırcıoğlu'na tepki göstermiş, sosyal medya hesabından "Of be! Bu ne fecaat bir açıklama. İşçi Sovyetleri'yle Dumayı birbirine karıştırmış. Menşevikler İşçi Sovyetleri'nde devrim sonrası bile çoğunluktu. Bolşevikler'i AKP'ye benzetmek, insan evladının gerçekleştirdiği en büyük devrimine hakarettir" mesajını paylaşmıştı.

Saçılık bugün de Katırcıoğlu'nun yazısını paylaşarak "Fehmi Koru vari argümanlarla sosyalizm eleştirisi yapmaya devam etmiş Katırcıoğlu. Özgürlük için sosyalizmde ısrar edeceğiz" paylaşımını yaptı.

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Erol Katırcı'nın Yeni Yaşam gazetesicin "Bu bir cevaptır" başlığıyla yayımlanan yazınını tamamına buradan ulaşabilirsiniz