AKP'ye yakın ANAR'ın Başkanı: 1 Kasım'da da HDP rüzgarı esecek

AKP'ye yakın araştırma şirketi ANAR'ın Başkanı İbrahim Uslu, "1 Kasım seçimininde de HDP rüzgarı esmeye devam edecek" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre ANAR'ın Başkanı İbrahim Uslu, "Ankara'da patlayan bomba siyaseti nasıl etkileyecek?" sorusunu, RS FM'de katıldığı canlı yayında Yavuz Oğhan'un hazırlayıp sunduğu "bidebunudinle" programında yanıtladı. Uslu'nun iddiasına göre patlama siyasi olarak sadece HDP'ye yaradı, patlama öncesi AK Parti'nin tek başına iktidar olma şansı yüzde elli elliydi. Uslu, şunları söyledi:

"Bu olay çok sıcak, elimizde veri yok. Bundan önceki benzer olaylarda, Diyarbakır'da olduğu gibi, seçmenin nasıl reaksiyon verdiğini biliyoruz. Bu olay HDP'nin oylarında bir artışa neden olmasa bile uyguladığı politikalar, yaptıkları ya da yapamadıkları nedeniyle bir kaybı varsa konsolide edecek. Oyları artmasa bile kaybı önleyecek. Ben bunu HDP bu işin içinde diyerek, komplo teorileri üreterek söylemiyorum. Bir sonuçtan bahsediyorum."

"Bomba seçmen tercihlerinin normalleşmesinin önün geçti"

Patlamaya kadar AK Parti ve CHP'de nispi de olsa bir oy artışı tespit ettiklerini anlatan İbrahim Uslu, 'bugün durum değişti' dedi ve şöyle devam etti:

"Bu seçimde CHP ve AK Parti'nin oy oranını arttıracağına ilişkin tespitlerimiz vardı. Terör kontrol altına alınmaya başlanmıştı, beyannameler seçmen beklentilerine uygundu, MHP ve HDP'de yeni gelişme yoktu. Son olayla insanların gelecekten ümit bekleyip tercihlerini şekillendirecekleri dönemden çıktık. Ve yeniden daha başka reflekslerle hareket edecekleri bir döneme sürüklendik. Bomba Türkiye'de siyasette seçmen tercihlerinin normalleşmesinin önüne geçti."

"Bu seçimde de HDP rüzgarı esecek"

Gerilimli dönemlerin marjinal partilere yaradığını, merkez partilerin kayıp yaşadığını söyledi İbrahim Uslu. AK Parti ve CHP'nin 2011'de birlikte yükseldiklerini 2015'de birlikte düştüklerini hatırlattı, 1 Kasım'da da ya birlikte düşecekler ya da birlikte çıkacaklar dedi. HDP'ye ilişkin analizi de dikkat çekiciydi Anar Başkanı'nın. Uslu'ya göre Türkiye'de HDP rüzgarı bir süre daha devam edecek:

"Milliyetçi refleksler tahrik olduktan sonra seçmenin kısa sürede farklı bir tepki vereceğini düşünmek gerçekçi olmaz. Bu refleksin bir süre daha yaşanması ve tatmin olması ya da bundan netice alınamayacağına insanların ikna edilmesi gerekiyor. Hdp demogratif nedenlerle de olsa bundan sonra pozisyonunu korumaya devam edecek. HDP'nin yükselişi saman alevi gibi değil."