AKP'nin yeni hedefi: Deniz üzerine havalimanı ve uzay mekiği

AKP'nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında katılımcılara dağıttığı, ulaştırmadaki icraatlarının ve yapılması planlanan projelerin yer aldığı “Kilometre Taşları” adı kitapta yeni yapılacak olan projeler dikkat çekiyor. Türkiye gazetesinden Oğuzhan Şahin'in haberine göre, yeni hedefler arasında uzay mekiğinden, güneş panelleri yerleştirilmesine kadar iddialı adımlar sıralandı. Uzaya 2035 yılına kadar yerleştirilmesi planlanan güneş panellerinden elde edilecek enerjinin Türkiye dahil dünyanın herhangi bir yerine dağıtılması planlanıyor. Bir diğer dikkat çeken proje ise, Ordu ve Giresun bölgesinde, ilk defa deniz üzerine inşa edilmesi planlanan havalimanı. Yılda 2 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan havalimanının 2015'te açılacağı yazıyor.

Deniz üzerine havalimanı

Ordu ve Giresun bölgesinde, ilk defa deniz üzerine inşa edilen havaalanı ile yılda 2 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanırken havalimanı 2015 yılında hizmete açılacak. Hakkari Havalimanı ise 2014 yılında hizmete alınacak. Kamu-özel işbirliği modeliyle yapımı tamamlanan Zafer Bölgesel Havalimanı'nın ardından Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi'nin de 2016 yılında tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca, Smart Projesi ile tüm ülke hava sahası tek bir hava kontrol merkezinden kontrol edilecek. Havayolundaki trafik gibi, diğer alanlara ilişkin de çarpıcı bilgiler paylaşıldı. İzmir'i, İstanbul'a komşu yapacak İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı 3 saatten 1 saate indireceği kaydedildi. İstanbul-İzmir ulaşımı ise 8 saatten 3.5 saate inecek. Proje kapsamında uzunluğu 2 bin 682 metreyi bulacak İzmit Körfez Köprüsü, dünyanın dördüncü büyük köprüsü olacak. Bu projenin maliyeti tek başına Türkiye'nin 1950 yılındaki milli gelirinden büyük olduğu gibi, BM'ye üye 53 küçük ülkenin milli gelirinden daha büyük.