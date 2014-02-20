'AKP'nin tartışmalı 'seçim şarkısının sahibi' partiye dava açacak'

AKP'nin yeni seçim şarkısı Dombıra davalık oluyor. Şarkının sahibi Arslanbek Sultanbekov AKP'nin şarkıyı izinsiz kullandığını duyurarak AKP'ye dava açacağını belirtti.

AKP 2014 Mart seçimleri için dün Dombıra'nın yeni uyarlanmış halini sunmuştu. Uğur Işılak tarafından sözleri değiştirilen Dombıra Başbakan Tayyip Erdoğan'a ithafen seçimlerde kullanılacaktı. Ancak Dombıra için Uğur Işılak'ın şarkının sahibi olan Arslanbek Sultanbekov'dan izin almadığı ortaya çıktı. Sultanbekov, Dombıra'nın seçim şarkısı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Sultanbekov adına site yöneticileri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Arslanbek Sultanbekov 'Dombıra' adlı eserini hiçbir siyasi partinin seçim müziği olarak kullanmasını istememiştir.

Yapılan çalışmalar Arslanbek Sultanbekov'un izni dışındadır. Konu hakkında söz konusu eseri uyarlayan kişi ile görüşülecek ve hukuki süreç başlatılacaktır. "

İşte o seçim şarkısı:

Dombıra nedir?

Dombra adı Kazak Türkleri'nin kullandığı iki telli, parmakla çalınan halk çalgısından geliyor. Cengiz Han filmi Kızıl Elma'da şarkının sahibi Arslanbek Sultanbekov tarafından seslendirilmişti.

Dombıra'nın Erdoğan'lı sözleri

Göründüğü gibi olan / Gücünü milletten alan

Recep Tayyip Erdoğan / Mazlumlara sırdaş olan

Gariplere yoldaş olan / Recep Tayyip Erdoğan

Ezilenlerin gür sesidir o / Suskun dünyanın hür sesidir o

Göründüğü gibi olan /Gücünü milletten alan

Recep Tayyip Erdoğan

Halkın adamı Hak'kın aşığı / O milyonların umut ışığı

Mazlumlara sırdaş olan / Gariplere yoldaş olan

Recep Tayyip Erdoğan

Oldu her zaman sözünün eri / Çıktığı yoldan dönmedi geri

Kararlıdır davasında / Anaların duasında

Recep Tayyip Erdoğan

Sözü dosdoğru yoktur riyası / Zalimlerin korkulu rüyası

İnandığı yolda gider / Yıllardır beklenen lider

Recep Tayyip Erdoğan

Dombıra'nın orjinal sözleri

Kara kış köyüme gelende

Lapa lapa kar yere düşende

Dombıramı alırım

Yürek sazımı çalarım

Kaygılarımı hiç söylenmem.

Dombıra sazımı işiten babalar

Manasına kulak veren analar

İşittiğini akıl yorarak,

Yürekleri titreyerek

Göz yaşlarını esirgemezler.

Nogayların derdi sayısız, her gününde

Yiğitlerin uyumadığı günlerde

Yüreklerini cesaretlendiren

Savaşlarda güç veren

Görüp geçirmiş dombıra