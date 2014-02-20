'AKP'nin tartışmalı 'seçim şarkısının sahibi' partiye dava açacak'

AKP'nin yeni seçim şarkısı Dombıra davalık oluyor. Şarkının sahibi Arslanbek Sultanbekov AKP'nin şarkıyı izinsiz kullandığını duyurarak AKP'ye dava açacağını belirtti.
AKP 2014 Mart seçimleri için dün Dombıra'nın yeni uyarlanmış halini sunmuştu. Uğur Işılak tarafından sözleri değiştirilen Dombıra Başbakan Tayyip Erdoğan'a ithafen seçimlerde kullanılacaktı. Ancak Dombıra için Uğur Işılak'ın şarkının sahibi olan Arslanbek Sultanbekov'dan izin almadığı ortaya çıktı. Sultanbekov, Dombıra'nın seçim şarkısı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.
Sultanbekov adına site yöneticileri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;
"Arslanbek Sultanbekov 'Dombıra' adlı eserini hiçbir siyasi partinin seçim müziği olarak kullanmasını istememiştir.
Yapılan çalışmalar Arslanbek Sultanbekov'un izni dışındadır. Konu hakkında söz konusu eseri uyarlayan kişi ile görüşülecek ve hukuki süreç başlatılacaktır. "
İşte o seçim şarkısı:
Dombıra nedir?
Dombra adı Kazak Türkleri'nin kullandığı iki telli, parmakla çalınan halk çalgısından geliyor. Cengiz Han filmi Kızıl Elma'da şarkının sahibi Arslanbek Sultanbekov tarafından seslendirilmişti.
Dombıra'nın Erdoğan'lı sözleri
Göründüğü gibi olan / Gücünü milletten alan
Recep Tayyip Erdoğan / Mazlumlara sırdaş olan
Gariplere yoldaş olan / Recep Tayyip Erdoğan
Ezilenlerin gür sesidir o / Suskun dünyanın hür sesidir o
Göründüğü gibi olan /Gücünü milletten alan
Recep Tayyip Erdoğan
Halkın adamı Hak'kın aşığı / O milyonların umut ışığı
Mazlumlara sırdaş olan / Gariplere yoldaş olan
Recep Tayyip Erdoğan
Oldu her zaman sözünün eri / Çıktığı yoldan dönmedi geri
Kararlıdır davasında / Anaların duasında
Recep Tayyip Erdoğan
Sözü dosdoğru yoktur riyası / Zalimlerin korkulu rüyası
İnandığı yolda gider / Yıllardır beklenen lider
Recep Tayyip Erdoğan
Dombıra'nın orjinal sözleri
Kara kış köyüme gelende
Lapa lapa kar yere düşende
Dombıramı alırım
Yürek sazımı çalarım
Kaygılarımı hiç söylenmem.
Dombıra sazımı işiten babalar
Manasına kulak veren analar
İşittiğini akıl yorarak,
Yürekleri titreyerek
Göz yaşlarını esirgemezler.
Nogayların derdi sayısız, her gününde
Yiğitlerin uyumadığı günlerde
Yüreklerini cesaretlendiren
Savaşlarda güç veren
Görüp geçirmiş dombıra