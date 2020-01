AKP'nin tartışmalı seçim şarkısını yaptı, Facebook hesabını hacker'lara kaptırdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı tartışmalı seçim şarkısıyla dikkat çeken Uğur Işılak'ın Facebook sayfası hacker'larca hack'lendi. Işılak siber saldırı sonrası yaptığı açıklamada hack'leyenlerin kim olduğunu oturdukları evlerine kadar bildiğini ve gerekenin bugün yapılacağını kaydetti.

Cengiz Han Marşı olarak bilinen Dombra'yı seçim şarkısı olarak hazırlayan Işılak, Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov tarafından tepkiyle karşılandı; zira marşın kendisine ait olduğunu dile getiren Sultanbekov eserinin izinsiz kullanıldığını söyledi. Işılak ise bu parçanın 500 yıllık bir eser olduğunu ve bestenin anonim olduğunu söyledi.

Bu olaylar üzerine haftasonu Işılak'ın Facebook hesabına siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında hacker'lar "Biz bu sayfayı anonim sanıyorduk. Ondan hack'ledik" yazdı.

778 bin takipçisi bulunan sayfasıyla ilgili CNN Türk'te açıklamada şu sözleri kaydetti: "Özellikle hafta sonu yapmışlar resmi işlemler başlatılamasın ve tekrar alınamasın diye. Bu işin püf noktası. Şuanda siteyi hackleyenlerin oturduğu yere kadar her şey biliniyor, takip altında. Kimlerin yaptığı biliniyor. El mi yaman bey mi yaman. Uğur Işılak resmi sitesinin yarın kimlerin elinde olduğunu, kimlerin elinden alındığını herkes görecek. Hukuki işlem başlıyor. Bundan sonra sosyal medyayı kendi çöplüğü gibi görüp at oynatanlara bu da ders olacak. Bunun gibi hakaret eden hackleme girişiminde bulunanların her biri tek tek cezasını alacak."