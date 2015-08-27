T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'nin şikayet ettiği TURK Parti: Taklit etsek, ‘gemicik’ amblemi kullanırdık...

'AKP yöneticilerinin yaptığı kendi seçmenine hakaret. Yani AKP seçmeni güneş ile ampul amblemini ayırt edemiyor mu?'

27 Ağustos 2015 02:44

AKP'nin, parti logoları kendilerininkine benzediği için savcılığa şikayette bulunduğu Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma (TURK) Partisi Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç, “Taklit etsek ‘Gemicik’ amblemini kullanırdık” dedi.

Halk TV’de katıldığı “Semra Topçu ile Güne Başlarken” programına katılan Ahmet Eyüp Özgüç, AKP’nin başvurusunun ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararının hukuki olmadığını belirtti. Kendilerine amblemlerini değiştirmeleri için 7 gün süre veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın böyle bir yetkisi olmadığını iddia eden Özgüç, "Nasıl 7 gün içerisinde değişiklik yapacağız. Böyle bir mantık olur mu" ifadelerini kullandı.

"AKP yöneticilerinin yaptığı kendi seçmenine hakaret. Yani AKP seçmeni güneş ile ampul amblemini ayırt edemiyor mu?" sorusunu yönelten Özgüç, partisinin yerel seçimlere de aynı amblemle katıldığını belirterek, "Biz yerel seçimlere de girdik, o zaman bu amblem sorun olmadı da, 76 bin oy aldığımızda mı sorun oldu" dedi.

Özgüç'ün açıklamaları şu şekilde:

“AKP yetkilileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede seçmenin kafasının karıştığını ileri sürüyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 gün içerisinde değiştirmemizi dilekçede ifade ediyor. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın böyle bir yetkisi olmadığını düşünüyoruz. Bir kere amblem değişikliği için kongrenin toplanması ve karar alması gerekiyor. Bunun için de 15 gün öncesinden kongre kararının duyurulması gerek. Nasıl 7 gün içerisinde değişiklik yapacağız. Böyle bir mantık olur mu?

AKP yöneticilerinin yaptığı kendi seçmenine hakaret. Yani AKP seçmeni güneş ile ampul amblemini ayırt edemiyor mu? Biz yerel seçimlere de girdik, o zaman bu amblem sorun olmadı da, 76 bin oy aldığımızda mı sorun oldu? Korku dağları sarmış vaziyette. 7 Haziran seçimlerini mumla arayacaklar. Yüzde 30’ları, 20’leri zor görecekler. Bu konu ile ilgili olarak bütün hukuki haklarımızı arayacağız. Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Eğer AKP’yi taklit etmiş olsaydık 'gemicik' amblemini kullanırdık. Türkiye’de siyasi partiler hak bulamıyorsa, adalet bulamıyorsa, vatandaşın vay haline."

ETİKETLER

akpturk partiamblemgemicik

İlgili Haberler

AKP seçim hazırlıklarına başladı, TURK Partisi'nin ambleminin değiştirilmesi için başvuru yapıldı

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi'nin ambleminin 'ampül'e benzediği iddia edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24