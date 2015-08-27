AKP'nin şikayet ettiği TURK Parti: Taklit etsek, ‘gemicik’ amblemi kullanırdık...

AKP'nin, parti logoları kendilerininkine benzediği için savcılığa şikayette bulunduğu Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma (TURK) Partisi Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç, “Taklit etsek ‘Gemicik’ amblemini kullanırdık” dedi.

Halk TV’de katıldığı “Semra Topçu ile Güne Başlarken” programına katılan Ahmet Eyüp Özgüç, AKP’nin başvurusunun ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararının hukuki olmadığını belirtti. Kendilerine amblemlerini değiştirmeleri için 7 gün süre veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın böyle bir yetkisi olmadığını iddia eden Özgüç, "Nasıl 7 gün içerisinde değişiklik yapacağız. Böyle bir mantık olur mu" ifadelerini kullandı.

"AKP yöneticilerinin yaptığı kendi seçmenine hakaret. Yani AKP seçmeni güneş ile ampul amblemini ayırt edemiyor mu?" sorusunu yönelten Özgüç, partisinin yerel seçimlere de aynı amblemle katıldığını belirterek, "Biz yerel seçimlere de girdik, o zaman bu amblem sorun olmadı da, 76 bin oy aldığımızda mı sorun oldu" dedi.

Özgüç'ün açıklamaları şu şekilde:

“AKP yetkilileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede seçmenin kafasının karıştığını ileri sürüyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 gün içerisinde değiştirmemizi dilekçede ifade ediyor. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın böyle bir yetkisi olmadığını düşünüyoruz. Bir kere amblem değişikliği için kongrenin toplanması ve karar alması gerekiyor. Bunun için de 15 gün öncesinden kongre kararının duyurulması gerek. Nasıl 7 gün içerisinde değişiklik yapacağız. Böyle bir mantık olur mu?

AKP yöneticilerinin yaptığı kendi seçmenine hakaret. Yani AKP seçmeni güneş ile ampul amblemini ayırt edemiyor mu? Biz yerel seçimlere de girdik, o zaman bu amblem sorun olmadı da, 76 bin oy aldığımızda mı sorun oldu? Korku dağları sarmış vaziyette. 7 Haziran seçimlerini mumla arayacaklar. Yüzde 30’ları, 20’leri zor görecekler. Bu konu ile ilgili olarak bütün hukuki haklarımızı arayacağız. Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Eğer AKP’yi taklit etmiş olsaydık 'gemicik' amblemini kullanırdık. Türkiye’de siyasi partiler hak bulamıyorsa, adalet bulamıyorsa, vatandaşın vay haline."