AKP seçim hazırlıklarına başladı, TURK Partisi'nin ambleminin değiştirilmesi için başvuru yapıldı

Erken seçimle ilgili çalışmalarını başlatan AKP, ilk olarak Turk Parti'yle ilgili savcılığa başvuruda bulundu. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma (TURK) Partisi'nin ambleminin kendi amblemlerindeki ampüle benzediğini söyleyen AKP'liler, değiştirilmesini talep etti.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, seçim sandıklarındaki olası yanlışlıkların önüne geçmeye çalışan AKP, ‘ince eleyip, sık dokuyarak’ oy artışı hesabı yapıyor. İlk girişim, Turk Parti’nin amblemine yapıldı. Savcılığa ampule benzeyen amblemin değiştirilmesi başvurusu yapıldı. Parti, bağımsız adaylara yanlışlıkla verildiğini iddia ettiği oyların da peşine düştü.

Partide yapılan seçime hazırlık toplantılarında, öncelikle seçim sandıklarından kaynaklanan kayıpların giderilmesi için girişim başlatma kararı alındı. Seçim kampanyasında yapılacak çalışmalardan önce ‘hata ve yanlışlar’ nedeniyle kaybedilen oyların hesabı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, AKP yönetimi, parti teşkilatları ve sandık görevlilerine yazı göndererek, alınması gereken önlemleri anımsattı. Örgütlere yapılan en önemli uyarı, seçmenlerin parti yerine yanlışlıkla bağımsız adaylara oy vermesinin önlenmesi oldu. Bu konuda seçmeni bilinçlendirme çalışmaları yapılması istendi.

Yapılan hesaplamalarda, sadece İstanbul’da 330 bin oyun, hem parti hem bağımsız adaya mühür basan seçmen nedeniyle geçersiz olduğu belirtildi. Bunun en az yüzde 40’ının kendisine ait olduğunu düşünen parti, 3 bin oyla milletvekili kaybedilen ilçelerde durumun lehlerine çevrilebileceği hesabı yapıyor.

AKP, ilk itirazını ise Turk Parti için yaptı. Bu partinin ambleminin 7 Haziran seçimlerinden önce değiştirildiği ve ampule benzetildiği iddia edildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan itirazda, partinin amblemini değiştirmesi istenerek, AK Parti seçmeninin kafasının karıştığı öne sürüldü. Bu partinin vatandaş tarafından bilinmemesine rağmen 7 Haziran seçimlerinde 71 bin oy aldığı, bunun da seçmen hatasından kaynaklandığı iddia edildi. AK Parti kurmayları, daha fazla tanınan Doğu Perinçek’in Vatan Partisi’nin 105 bin, Haydar Baş’ın partisinin 95 bin oy aldığını da dikkat çektiler.

Parti, YSK’dan, yurtdışındaki seçmenin oy kullanmasını kolaylaştırmak için ‘bağlı olduğu değil, en yakın temsilcilikte oy kullanma olanağı’ tanınmasını da istedi. Bunun, yasal düzenleme gerekmeden YSK kararıyla hayata geçirilebileceği iddia edildi. AK Parti kurmayları, vatandaşların 150 kilometre uzakdaki temsilcilik yerine, en yakın temsilcilikte oy kullanmasının sandığa gidenlerin sayısını arttıracağını belirttiler. Yurt dışındaki seçmenin yüzde 10’unun bu durumda olduğu ifade edildi.