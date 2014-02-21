'O şarkıyı Türkler için yazdım, siyasi kullanımına karşıyım'

AKP'nin seçim çalışmalarında kullandığı ve Dombra şarkısından uyarladığı parça için şarkının bestecisi Arslanbek Sultanbekov'dan izin almadığı iddia edildi. Sultanbekov, şarkısı izinsiz kullanıldığı için AKP'yi sert dille eleştirdi.

Aslanbekov, “Benim şarkılarım satılık değil. Ben halk ozanıyım, bana hırsız muamelesi yapıldı. İnsanlar önce çalıyor, sonra diyor ki ‘aa, bu onun muymuş! Tek isteğimiz tüm Türkler için yazılan bir eserin bir kişi için ve siyasi olarak kullanılmamasıdır.” dedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "AKP Seçim Beyannamesi" ile belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Arena'da Çarşamba günü düzenlediği toplantıda partinin 30 Mart seçimleri için kullanacağı şarkılar da tanıtıldı.

Başbakan Erdoğan’ı öven sözleriyle dikkat çeken ve Nogay Türklerine ait olduğu belirtilen Dombra şarkısı ise hem toplantıya hem de daha sonra Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada da olay yaratan şarkıyla ilgili bugün çok ilginç gelişme yaşandı.

Dombra şarkısının sahibi sanatçı Arslanbek Sultanbekov, 1997’de yaptığı ve sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkının AKP tarafından izinsiz olarak kullanıldığını açıkladı.

CNN Türk’te Saynur Tezel’in konuğu olan sanatçı, şarkısının çalındığını ve AKP tarafından ‘anonim’ olduğu iddia edilerek kendisinin hırsız gibi gösterildiğini söyledi. Şarkının siyasi bir amaçla kullanıldığını öğrendikten sonra 2 gün gözüne uyku girmediğini, şarkıyı seslendiren Uğur Işılak’la irtibat kurmaya çalıştığını, ancak twitter üzerinden ulaşmaya çalıştığı Işılak’ın kendisini engellediğini söyleyen Sultanbekov, avukatlarıyla konuşacağını, gerekirse Türkiye’ye geleceğini ve konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağını belirtti.

Dombra parçasını seslendirmesi için daha önceden Türkiye’den başka isimlere de verdiğini belirten Sultanbekov, hiçbir zaman siyaseten kullanılması için izin vermediğini söyledi.

Işılak: Ajans bize böyle seslendi

Programa katılan Uğur Işılak ise şarkının ‘anonim’ olduğunu sandıklarını, AKParti’nin şarkıyı yaptırdığı ajansın da kendilerine bu yönde bilgi verdiğini belirterek şunları söyledi:

Düne kadar beste olarak anonim biliyorduk. Sözlerin Sultanbekov’a ait olduğunu düşünüyorduk. Müziğin Nogay Türkü bestesi olduğunu sanıyorduk. Ajansımız da bu yönde bilgiler verdi.

Başka bir partiden Aydın milletvekili de öyle dedi. Bu şarkı Fenerbahçe Bursaspor gibi takımların da kullandığı bir beste. Ama bugüne kadar bir şey çıkmadı. ‘Anonim olmasa onlara da dava açılırdı’ diyerek böyle düşündük. Anonim olmadığını ilk defa duyuyorum. Gerçekten ona ait olduğunu bilsek neden kullanalım. Bu ispat edilirse, oturulur konuşulur. Sanatkar edasıyla, hısım edasıyla konuşuruz. Bir hata yapılmışsa telafi etmeye çalışırız. Ama esere kutsiyet atfetmenin, eserin birine aitmiş gibi hareket etmenin anlamı yok. Milli, manevi meseleler kimsenin tekelinde değildir. Twitter’da son günlerde çok fazla tepki alıyorum. Hakaret edenleri de engelledim. Eğer kendisini engellediysem ne söylediğine bakmalı.

AKP daha önce de benim eserimi kullandı, haydi Anadolu eserim de Kürtler tarafından kullanıldı ve kullanılıyor.

Daha sonra Samanyolu Haber Televizyonu’nun canlı yayınına katılan Aslanbekov, “Benim şarkılarım satılık değil. Ben halk ozanıyım, bana hırsız muamelesi yapıldı. İnsanlar önce çalıyor, sonra diyor ki ‘aa, bu onun muymuş!” dedi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyesi olan Aslanbek Sultanbekov’un Dombıra şarkısı da 0789429 kayıt numarasıyla MESAM’da kayıtlı.