AKP'nin seçim beyannamesinin 'başkanlık' bölümünde değişiklik mi yapılacak?

AKP’nin 4 Ekim’de açıklama kararı aldığı 1 Kasım Seçim Beyannamesi’ndeki en önemli siyasi değişikliğin, başkanlık sistemi bölümünde olacağı iddia edildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uyarılarının ardından planlanandan daha geniş yer verilen başkanlık sistemi, bu kez ‘niyet beyanı’ boyutlarına ineceği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

AKP’nin 7 Haziran seçimlerinde 378 sayfayı bulan seçim beyannamesi, ‘hükümet programında olması gereken her şeyin yazıldığı’ gerekçesiyle eleştirilmişti. Beyanname üzerinde çalışmalarını sürdüren komisyonlar, bu kez tüm bölümlerde kısaltmaya gidecek. Beyanname, ‘kısa, öz ve net’ ifadelerden oluşacak ve bir kitapçık boyutuna indirilecek.

Kaleme alınacak

Bu düzeltmeden başkanlık sistemi bölümü de nasibini alacak. Beyannamede başkanlık sistemi, yeni anayasayla birlikte Türkiye’nin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir sistem olarak kısaca kaleme alınacak. ‘Demokrasi, denge ve denetim’ vurgusu yapılacak. Bu kısaltmanın sadece beyannamenin özetlenmesinden değil, bir önceki seçimlerde zaman zaman yapılan başkanlık sistemi vurgusunun, seçmenden destek görmemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Sürece yeni tarif

Beyannamede yapılan bir başka vurgu ise çözüm süreciyle ilgili olacak. Çözüm sürecinden tamamen vazgeçildiği algısı yaratmamak için konu iki başlıkta ele alınacak. ‘Demokratik haklar ile kamu düzeni ve terörle mücadelenin’ iki ayrı başlık olduğu ve birinin diğerini ortadan kaldırmayacağı ifadesi kullanılacak. Demokratikleşme sürecinin çözüm sürecinden bağımsız olduğu, bu konudaki adımların Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşlar için atıldığı ve atılmaya devam edileceği ifade edilecek.

Vaatlere CHP rötuşu

Beyannamede, ekonomi ve dar gelirli kesimlere yönelik vaatler baştan sona ele alınıyor. CHP’nin bir önceki seçimlerdeki vaatlerinin yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yeni düzenlemeler önerilecek. Daha önce basında da yer alan vaatlerle ilgili olarak, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın bu bölümle ilgili çalışmalarını tamamladığı, komisyonun bunları bildirgeye yerleştireceği öğrenildi.