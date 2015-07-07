AKP'nin kurucularından Şahin: 7 Haziran'da millet 'AK Parti'ye rot balans ayarı yaptırın' dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 7 Haziran sonuçlarıyla ilgili halkın verdiği mesajları, “Araba sağa sola da çekiyor. Rot balans ayarı yaptır. Arabanın çekişinde düşme var. Buji, platin ayarını yaptır. Vantilatör kayışı gevşemiş olabilir. Karbüratörü temizlettir. Egzozdan çatlak sesler geliyor, tamir ettir” sözleriyle değerlendirdi.

AKP’nin kurucularından, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Kepez İlçe Teşkilatı’nın Kent Ormanı’nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Kozak’ın haberine göre, 13 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AK Parti’ye 7 Haziran seçimlerinde bir mesaj verildiğini anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Seçmen sandıkta dedi ki bize ‘yola çıkarken bize ne söylediyseniz onları yeniden bir hatırlayıp gözden geçirin. Biz demokrasi, adalet, kalkınma ve dürüstlüğü esas alan dört hususu vadederek yola çıktık. Siyasetin özgürlük alanını genişlettik. Şu anda yanılmıyorsam 21 başörtülü milletvekili var Meclis'te. Bu bizim siyasetin özgürlük alanını genişletmemizin bir sonucudur. Bize seçmen diyor ki içinizde hata yapanlar var ise bunları derhal bünyenizden uzaklaştırmalısınız.’ Bize millet 7 Haziran seçimlerinde bunları hatırlattı. 2011’de oy verenlerin 7 Haziran’da niçin oy vermediğini araştırdık. 10 bine yakın denekle bir araştırma yapıldı. Milletin beklentilerini yeniden gözden geçirerek son seçimde oy vermemiş olanların gönüllerini yeniden kazanacağız. Çünkü Türkiye’nin teminatıdır AK Parti."

Şahin, "Bize seçmen dedi ki, ‘Sizin arabanın çekişinde düşme var. Şöyle buji, platin ayarını filan bir yaptırın. Belki vantilatör kayışı gevşemiş olabilir. Karbüratörü de bir temizleyin. Araba sağa sola da çekiyor. Bir rot balans ayarı da yaptırın’ dedi 7 Haziran’da seçmen. ‘Sizin egzozdan birtakım çatlak sesler geliyor. Bir egzozu da tamir ettirin’ dedi. Biz bu mesajları aldık" dedi.

AKP'nin ya CHP ya da MHP ile koalisyon kurma arayışı içinde olacağını da anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Biz samimi olarak böyle bir koalisyonun kurulmasını arzu ediyoruz. Tabi ki henüz görüşmeler başlamadı. Biz bu konuda son derece samimiyiz. Bizimle koalisyon kuracak olan siyasi parti bizden yararlanır. Çünkü 13 yıldır Türkiye’yi idare ediyoruz. Önemli projeleri hayata geçirmişiz. 2023 vizyonunu ortaya koymuşuz. Hükümet etmede son derece tecrübeli bir siyasi iktidarız. Tabi ki koalisyon ortağımız olacak siyasi partinin de kendi programı, projeleri olacaktır. Ondan da yararlanacağız. Bir kıskançlık içinde olmayacağız. Ama bir koalisyon kurulur mu kurulmaz mı, onu zaman gösterecek. Biz kurulması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Diyelim ki kurulamadı. O zaman yeniden millete geleceğiz. O zaman inanıyorum ki siz de o zaman gereğini yapacaksınız."