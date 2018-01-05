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Çevre

AKP’nin İstanbul konusunda kafası karışık || Cumhurbaşkanı “İhanet ettik” demişti, Çevre Bakanı CHP’yi suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben de bundan sorumluyum

05 Ocak 2018 23:07

İmar yetkisinin tek elde toplanması gerektiğini vurgulayarak, yeni planlarda 5 kattan fazlasına izin verilmeyeceğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki çarpık şehirleşmeyle ilgili olarak CHP’yi suçladı. 1990’lı yıllarda İstanbul’u bu hale getirenlerin sorumluluk almadığını savunan Özhaseki, "İstanbul’u bu hale getirenler kimler, niye üstlerine suçu almıyorlar? İstanbul’u bu hale getirenler 4 dönem CHP belediyesi. 1994’e kadar CHP var. İstanbul’a ihanet ederken kendilerini hiç suçlu hissetmiyorlar mı?” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı, “1990 yılında İstanbul’daki kaçak yapılaşmayı görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği İstanbul’a ihanet konusu” ifadelerini de kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ekim ayı sonunda İstanbul’daki Şehir ve STK Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul’un kıymetinin bilinmediğini belirterek, “Biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” demişti. 

İstanbul’un en uzun süre görevde kalan yerel yöneticisi Kadir Topbaş, 13 yılın ardından parti merkezinin talebi üzerine istifa etmişti. Şu anda AKP’li Mevlüt Uysal tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini son yıllarda yürüten isimler ve makama aday gösterildikleri siyasi partiler şöyle:

  • Bedrettin Dalan (1984-1989) // ANAP
  • Nurettin Sözen (1989-1994) // SHP
  • Recep Tayyip Erdoğan (1994-1998) // Refah Partisi
  • Ali Müfit Gürtuna (1998-2004) // Fazilet Partisi
  • Kadir Topbaş (2004-2017) // AKP

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