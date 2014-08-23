'AKP'nin başında kısa adam var, CHP'nin başına uzununu getirin'

CHP'nin Genel Başkan adayı Muharrem İnce, kurultayda seçildiği takdirde, bundan sonra genel başkanları parti üyelerinin seçeceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Adayı ve Yalova Milletvekili Muammer İnce, CHP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

'Bu başarısız adam bu ülkeye başbakan oluyor'

İnce konuşmasının büyük bir bölümünde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ak Parti Genel Başkanlığı'na ve Başbakanlığa adaylığını eleştirerek, "Dış politikada oyun kurucu olarak anılırken, oyuncak şekline geldik. İnsanlarımız bir başka ülkenin topraklarında rehin bulunurken bu başarısız adam bu ülkeye başbakan oluyor" dedi.

'Erdoğan kime kardeşim dediyse perişan oldu'

İnce, Davutoğlu konusundaki eleştirilerini , "Obama parmakla çağırmıştı, Erdoğan da parmakla işaret etti. Birinin parmakla çağırıp, öbürünün parmakla işaret ettiği Türkiye’nin dış politikasını batağa saplayan birisi bu ülkenin Başbakanı oluyor. Gerçi kime 'kardeşim' dediyse hali perişan oldu, Esad, Kaddafi, Gül, dün de Sayın Davutoğlu’na ’kardeşim’ dedi. Onun da sonu pek iyi olmayacak gibi görünüyor" şeklinde sürdürdü.

AKP'yi durdurmak lazım yoksa parlamenter sistem yok oluyor

Önümüzdeki seçimin Türkiye’nin son seçimi olduğunu söyleyen Muharrem İnce, "Bu Türkiye’nin son seçimidir. Bir daha böyle bir seçim yok. Eğer önümüzdeki seçimde Tayyip Erdoğan partisi AKP, 367’yi geçerse, anayasa değişikliğini yapacak güce erişirlerse, emin olun ki başkanlık sistemi geliyor, parlamenter sistem yok oluyor. Artık bir partinin iktidarı söz konusu değil, kişinin iktidarı olacak. Bu bizim için son şanstır" diye konuştu.

'Genel başkanı üyeler seçecek'

Genel Başkan olması halinde sonraki genel başkanları, tüm parti üyelerinin oyuyla seçeceklerini söyleyen İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde dile getirilen 'adil yarış yapılmıyor' eleştirilerinin CHP Genel Başkan adaylığı yarışı için de geçerli olduğunu söyledi.

Üyelerle seçim yapılması durumunda yüzde 80 oy alacağını öne süren İnce, "Ama delegelerle de farklı sonuç çıkmayacağına da inanıyorum "dedi.

İnce sözlerini şu şekilde sürdürdü: ''Bu parti solculuğunu hatırlayacak, bu parti devrimciliğini, Atatürkçülüğünü hatırlayacak. Kurultay kazanmak önemli değil, seçim kazanmak önemli. Önümüzdeki 2 seçimde, CHP’yi birinci parti yapamazsam, Pazartesi sabahı istifa ederim. Ecevit yüzde 42’yi nasıl yaptıysa ben de yapacağım. AKP’yi tarihin çöplüğüne göndermek izin CHP’den yetki istiyorum. ben bu Ampulü söndürürüm.''

'CHP'nin başına uzun adamı getirin'

"AKP’nin başında uzun bir adam varken bizdeki biraz daha kısaydı" diyen İnce, "Şimdi AKP’nin başında kısa bir adam var. CHP’nin başına da uzunu getirin. Önce 2015’de kısasını indireyim. Sonra uzununu indireyim" ifadesini kullandı.

İnce’nin bu sözleri salondan büyük alkış aldı.