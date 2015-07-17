AKP'nin barajı düşürme planının hedefinde HDP oyları mı var?

Barajın düşürülmesini daha önce “dar bölge ya da daraltılmış bölge” koşuluna bağlayan AKP’nin, “yüzde 5-7’ye indirelim” önerisinin altında tek başına iktidar hesabının yattığı öne sürülüyor. Son anketlerde partinin oy oranının yüzde 45 seviyesinde olmasına karşın milletvekili dağılımı açısından tek başına iktidarı riskli gören Başbakan Davutoğlu’nun, barajın düşürülmesiyle özellikle bölgede HDP’ye kayan oyunu geri kazanmayı planladığı öne sürülüyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, CHP seçmeninden HDP’ye kayan oyunun da geri döneceği düşünülüyor. Davutoğlu, koalisyon görüşmelerinde “dar bölge ya da daraltılmış bölge” seçeneklerini yine gündeme getirecek, ancak bu konuda bir uzlaşmaya varılmasının zor olduğunu düşünerek “O zaman yüzde 5 ve 7 aralığında bir orana düşürelim” diyecek.

Koalisyon hükümetiyle ilgili görüşmeler sürerken Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim barajının düşürülmesi yönündeki çıkışı, olası bir erken seçimde partisine avantaj sağlama hamlesi olarak değerlendiriliyor. Davutoğlu, önceki gün bir televizyon programında konuyla ilgili soru üzerine “Bu 5 olur, 7 olur. Bu bütün partilerle birlikte yapılırsa iyi sonuç verir ama kesinlikle düşürmek. Sayın Cumhurbaşkanı’nın başbakanlığı döneminde tümüyle kaldırmayı da teklif ettik biz. Dolayısıyla orada hiçbir tereddüt yok” dedi.

7 Haziran seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları baz alınarak yapılacak bir hesaplamada, baraj yüzde 5’lere kadar düşürülse bile partilerin milletvekili dağılımında herhangi bir değişiklik olmuyor. Ancak AKP, olası bir erken seçimde barajın düşürülmesinin seçmen üzerinde psikolojik etki yaratacağını düşünüyor.

Muhalefete 3 seçenek

Davutoğlu, koalisyonla ilgili ikinci tur görüşmelerde muhalefet partilerine dar bölge ve daraltılmış bölge modellerinin yanı sıra barajın sistem değişikliğine gidilmeden doğrudan yüzde 5’lere kadar düşürülmesi önerisini götürecek.

Daha önce barajın düşürülmesine karşı çıkan MHP’nin ise nasıl bir tavır izleyeceği merak ediliyor. Parti yöneticileri, “Şu anda bu konuda bir yorum yapmak doğru olmaz. Partinin kurullarında değerlendirilir” görüşünü dile getirdi.