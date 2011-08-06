AKP'nin anayasa taslağı 'kozmik sır' olarak saklanacak

T24 - AKP’nin yeni anayasa projesi için izleyeceği strateji netleşti. Buna göre AKP’nin yeni anayasaya ilişkin öneri taslağı, TBMM’de Uzlaşma Komisyonu kurulana kadar “kozmik sır” olacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni Anayasa’nın, parlamentonun millete borcu olduğunu belirterek, “Bu borcu temerrüte düşürmeden, bu dönem bunu gerçekleştirmeliyiz” dedi.











AKP, yeni anayasa taslağını TBMM’nin yeni yasama dönemi öncesi metin halinde hazırlayacak. Ancak bu metin, muhalefetin “dayatma” eleştirilerine zemin oluşturmaması için, Ekim ayında TBMM Başkanı’nın çağrısıyla Meclis’te bir uzlaşma komisyonu kurulmadan önce kesinlikle kamuoyu ile paylaşılmayacak. Öngörülen değişikliklere ilişkin basına da hiçbir şekilde bilgi verilmeyecek. Böylece yeni anayasa projesinde iktidar ile muhalefet arasında uzlaşmayı tehlikeye düşürecek “içerik tartışmasına” meydan verilmeyecek.



Başbakan yardımcıları, genel başkan yardımcıları, komisyon başkanları ve grup başkanvekillerinden oluşan ve önceki gün parti genel merkezinde üçüncü kez biraraya gelen 9 kişilik komisyon, yeni anayasa çalışmalarına yönelik “iletişim ve uzlaşma stratejisini” oluşturmak üzere yaz boyu çalışacak. Anayasanın içeriğine ilişkin değişiklik önerileri ise, bu 9 kişilik komisyondan bazı üyelerin yanısıra, akademisyenlerin de bulunacağı ayrı bir ekip tarafından hazırlanacak. Bu süreçte AK Parti yeni anayasa konusundaki “ilkesel bakış ve duruşunu”, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik tarafından kaleme alınacak bir metinle kamuoyuna anlatacak. Sözkonusu metinde anayasa değişikliklerinin içeriğine ilişkin hiçbir somut öneri yer almayacağını belirtilirken, AK Parti kurmayları bu metinle “AK Parti’nin kısa, net, özgürlükçü, bireyi odak alan, mevcut anayasadan farklı olarak vatandaşı potansiyel suçlu ve sorunların temel unsuru olarak görmeyen bir anayasayı hedeflediğinin vurgulanacağını” ifade ettiler.

Çiçek: Herkes hazırlık yapsın



TBMM Başkanı Cemil Çiçek de dün İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ve beraberindeki heyeti kabulü sırasında, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 12 Haziran’ın Türkiye’nin parlamento tarihinde yeni bir dönemi açtığını, bu dönemin verimli şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Çiçek, seçim öncesinde tüm partilerin millete yeni Anayasa taahhüdünde bulunduğunu, şimdi bu taahhüdün gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Çiçek, “Yeni Anayasa bu dönem parlamentosunun milletimize olan borcudur. Bu borcu da temerrüte düşürmeden, bu dönem gerçekleştirmeliyiz’ dedi. Çiçek Türkiye’nin karşılaştığı birçok gerginliğin, sıkıntının nedeninin, Anayasa’nın günümüz şartlarına uymamasından kaynaklandığını söyledi.

İTO bursu ile okumuş



Meclis Başkanı Çiçek’in İTO heyetini kabulde duygusal anlar yaşadı. İTO ile özel bir bağı bulunduğunu belirten Çiçek, İstanbul Hukuk Fakültesinde okurken İTO’dan burs aldığını söyledi. O dönemde fakültede burs alan 10 başarılı öğrenciden biri olduğunu anlatan Çiçek, haftada yarım gün de İTO’da çalıştığını ifade etti.



