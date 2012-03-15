'AKP'nin amacı eğitim süresini uzatmak değil, bölmek'

T24 - CHP, Meclis’te olaylı görüşmelere neden olan kesintili eğitim yasa önerisi konusunda resmi görüşünü belirledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Sencer Ayata tarafından hazırlanan kapsamlı “politika notu”nda, iktidarın istediği 4+4+4 sisteminin amacının kesintisiz eğitimin süresini uzatmak değil, bölmek olduğu saptaması yapılarak “dört dörtlük eğitim tuzağı” değerlendirmesi yapıldı. Notta, CHP’nin temel eğitimi için önerisinin 1+8+4 olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Prof. Ayata tarafından hazırlanarak parti belgesi haline getirilen politika notunda AKP’nin çıkarma konusunda ısrarcı olduğu 4+4+4 sisteminin sakıncaları ile CHP’nin istediği eğitim sisteminin temel unsurları şöyle sıralandı:

Kimseden görüş alınmadı: AKP eğitim gibi geleceğimize yön veren bir konuda eğitim uzmanlarının görüşlerini dikkate almayan bir düzenlemeyi yangından mal kaçırır gibi yasalaştırmak istemektedir. Muhalefet partileri ve yasama organı devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır.

Amaç uzatmak değil, bölmek: İlk bakışta 12 yıllık eğitimi zorunlu hale getirecek gibi gözükse de esas amaç, eğitim süresini uzatmaktan çok, sekiz yıllık zorunlu ilköğretimi bölmek. AKP, temel eğitimi dört yıla indirerek ikinci dört yılda farklı müfredatların önünü açmaktadır. Mesleki eğitim, çok erken yaşta seçmeli ders modülleri adı altında ikinci kademede başlatılmaktadır. 9-10 yaş mesleki yönelme için çok erken bir yaştır.

Okullaşma oranı artmaz: Temel eğitimi bölmek iddia edilenin aksine kırsal alanda okullaşma oranını arttırmayacaktır. Köylerde öğrenci sayısının az olması nedeniyle uygulanan taşımalı ve yatılı eğitime gereksinim daha da artacaktır. Yeni derslik yapılması zorunluluğunun yanı sıra, ortaya çıkacak 200 bin dolayında yeni öğretmen ihtiyacı sisteme büyük bir ilave yük getirecektir.

Yeni müfredat bilinmiyor: İlköğretimin bölünmesi durumunda farklı eğitim kademelerinde uygulanacak müfredat hakkında yeterince bilgi verilmiyor. Demokratik ülkelerde uzmanlar yeni müfredatlar üzerinde yıllarca çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı böylesine yaşamsal bir konuyu ya doğru dürüst çalışmamıştır ya da bu sürecin sonucunda neyi planladığını açıklamak istememektedir.

Sınav yaşı 8’e inecek: İkinci kademe okullara geçişte yeni bir yarış süreci yaşanma olasılığı mevcut. Sınav stresi üç ve dördüncü sınıflara, yani 8 ve 9 yaşındaki öğrencilere kadar inecektir. Öğrenciler çok erken yaşlarda dershanelere bağlanacaktır.

Vasıfsız işçi dönemi: Erken yönlendirme sistemleri genellikle vasıfsız işçiler yetiştirmektedir. Bu sistem dünyadaki işgücü talebi göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’yi ikinci sınıf bir ucuz emek ülkesi haline getirecektir.

Açıköğretim sosyalleşmeyi önler: Okulda geçirilen süre öğrencinin kişiliğinin ve toplumsal kimliğinin gelişmesi için çok önemlidir. AKP ise eğitimin tam gün ve uzun süreli uygulanmasını yaygınlaştırmak yerine, ikinci eğitim kademesinin ardından açıköğretimin önünü açmaktadır. Bu uygulamanın doğurabileceği önemli bir risk, erken yaşta okuldan alınan kız çocukların aileleri tarafından küçük yaşta evlenmeye zorlanabilecekleri ihtimalidir.

Rant kapısı: AKP’nin rant merkezli anlayışı kanun teklifinde de kendini göstermektedir. Fatih Projesi ve temel eğitimin bölünmesini öngören düzenlemelerin gerektirdiği, tabletten teknolojik altyapıya kadar çeşitli harcamaların Kamu İhale Yasası dışında bırakılması öngörülmektedir.

AKP elitizmi: Türkiye’de nüfusun yüzde 85’inin karşı çıktığı bir uygulama, tepeden inmeci, devletçi, merkeziyetçi bir anlayışla değiştirilmek istenmektedir. Bu anlayış AKP’nin her söyleminde eleştiri amaçlı gündeme getirdiği elitizmin ta kendisidir. Yapılmak istenen ancak darbe dönemlerinde örnekleri görülebilecek türde merkeziyetçi bir toplum mühendisliğidir.

CHP’nin önerileri

Kesintisiz eğitim başarılıdır: Kesintisiz 8 yıllık eğitim başarılı olmuştur. Son on beş yılda okullaşma oranı önemli ölçüde yükselmiştir. Başarının altında yatan temel neden sistemin bütün olması ve örgün eğitim kapsamında uygulanmasıdır. Temel eğitimin kesintisiz sürmesi CHP için olmazsa olmaz önceliktir.

CHP’nin iki temel amacı: CHP için, eğitimde niteliğin arttırılması ve eşitsizliklerin azaltılması temel amaçtır. Bu amaç için, önerilen eğitim modeli, bir yıl okulöncesi eğitim, sekiz yıl kesintisiz temel eğitim ve meslek eğitimini de barındıran dört yıl lise düzeyinde eğitim, yani 1 + 8 + 4 modelidir.

Eşitsizlik tamgünle yenilir: Eğitim sistemindeki eşitsizliklerin azaltılması için ikili eğitim kaldırılarak tüm eğitim kademelerinde tamgün eğitime geçilmelidir.

Tercih lisede olmalı: ‘Genel ortaöğretim’ ve ‘mesleki-teknik ortaöğretim’ ana yapılarının lise aşamasında oluşturulması, öğrencilerin doğru yaşam tercihleri yapmaları ve işgücü talebinin gerektirdiği niteliklerde çalışanların yetiştirilmesi için gereklidir.

Ulusal Çalıştay düzenlenmeli: Mümkün olan en geniş katılım ile bir Ulusal Eğitim Çalıştayı düzenlenmelidir.