AKP'nin 'AK Elçiler'i

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, "Siyaseti ayrışma, çatışma, gerilim zemini olarak değil, tam tersine hizmet zemini olarak gördüklerini" belirterek, "Hiç kimsenin şekli, kılığı, kıyafeti hiçbir zaman bizi ilgilendirmeyecek. Benim başörtülü kızım da başı açık kızım da hepsi el ele, omuz omuza bu ülkede serbestçe dolaşacak" dedi.





Erdoğan'ın mektubunun 81 ilde seçim gününe kadar vatandaşlara elden ulaştırılmasının hedeflendiği "AK Elçiler" Projesi, AKP Genel Merkezi'mnde düzenlenen törenle başlatıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 29 Martta yeni bir demokrasi sınavından geçeceğini ve 3 bin birimde yerel idarecilerini seçeceğini söyledi.



AKP olarak demokrasinin, hizmetin ve kalkınmanın yerelde başladığına inandıklarını ifade eden Erdoğan, 6 yıldır iktidarda ve 5 yıldır da yerel yönetimlerde bu anlayış ile hareket ettiklerini dile getirdi.



28 Mart 2004'te yapılan seçimlerde Türkiye genelinde milletin 12 büyükşehir, 45 il, 496 ilçe ve bin 334 belde olmak üzere bin 887 belediyede emaneti AKP'ye teslim ettiğini belirten Erdoğan, 5 yıl boyunca bu emaneti gururla taşıdıklarını bildirdi.



Erdoğan, bu süreçte "AK belediyeciliğin" farkını tüm boyutlarıyla ortaya koyduklarını ifade ederek, "21. yüzyılda küresel rekabetin artık şehirler üzerinden olacağını çok net olarak görüyoruz gençler. Türkiye güçlü ve büyük bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlerken şehirlerini bayındır hale getirmek, her bir şehrini çağdaş bir görünüme kavuşturmak tüm dünyada tanınan, bilinen marka şehirler üretmek durumundadır. İlk günden itibaren AK Parti olarak bu bilinçle bu anlayışla hareket ediyoruz. AK Parti Hükümeti, AK belediyecilik olarak tüm gayretimiz, tüm mücadelemiz bu yöndedir" diye konuştu.



Yerel yönetimlerde başta İstanbul, Antalya, Kocaeli, Ankara, Konya, Kayseri, Gaziantep, Erzurum ve Samsun olamak üzere birçok ili dünyada tanınan, bilinen şehirler haline getirdiklerini söyleyen Erdoğan, Hükümet olarak 81 ilin tamamına eşit ve adil hizmet taşırken tüm Türkiye'ye hatta dünya şehirlerine örnek olacak projelerin altına imza attıklarını vurguladı.



'Siyaset gerilim yeri değil'



Konuşmasında gençlere hitap eden Erdoğan, "Şunu özellikle hatırınızda bulundurmanızı istiyorum. Biz AK Parti olarak siyaseti bir ayrışma, çatışma, gerilim zemini olarak değil, tam tersine bir hizmet zemini olarak görüyoruz. Biz, güncel ve gündelik tartışmalarla ülkemize ve milletimize zaman kaybettirmenin yerine, geleceği tasarlayan, geleceği şekillendiren projelerle yolumuzda ilerliyoruz. Çünkü gelecek sizlersiniz" dedi.



Erdoğan, 2006 yılında Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşını 25'e indirdiklerini hatırlattı.



Türkiye'nin nüfusunun yarısının 28 yaşın altında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, buna rağmen gençlerin ülkenin ve şehirlerin kaderini belirlemekten uzak tutulmasına gönüllerinin razı olmadığını ifade etti.



'Her bilgi Türkiye'ye gelecek'



Erdoğan, Türkiye'nin gençlerinin, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki gençlerle aynı imkanlara, aynı birikim ve donanıma hızla kavuştuğunu ifade ederek, "Benim gencimin Batı'nın gencinden imkanlar, donanım noktasında herhangi bir farkının olmaması lazım, bunu başaracağız. Bunu başarmamak için neden, hiçbir sebep yok. Artık dünya küçüldü, bilgi nerede olursa olsun açacağız, Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.



Her yıl bin gencin yurt dışına master ve doktora eğitimi için gönderildiğini belirten Erdoğan, bu gençlerin Türkiye'nin aydınlık geleceğini yetiştireceğini söyledi.



Gençlere, tarihi ve potansiyeliyle büyük bir ülkenin mensubu olduklarını unutmamaları çağrısı yapan Erdoğan, Türkiye'nin tarihten aldığı güç ve mirasla geleceği küresel ölçekte şekillendirecek bir ülke olduğunu ifade etti.



Erdoğan'dan AK Gençliğe uyarı



Erdoğan, "Bu ülkenin ne gençlerinin, ne de tek tek vatandaşlarının başı öne eğik olur. Bu ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir genci, umutsuzluk ve karamsarlık içinde, kendisini ezik hissedemez, hissetmemelidir. 6 yıldır buna izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Barış, huzur, birlik ve beraberlik içinde geleceğe doğru yürüyecek, bölgemizde ve dünyada geleceği bizzat şekillendireceğiz. Hiç kimsenin şekli, kılığı, kıyafeti hiçbir zaman bizi ilgilendirmeyecek. Benim başörtülü kızım da başı açık kızım da hepsi el ele, omuz omuza bu ülkede serbestçe dolaşacak" dedi.



Erdoğan, AKP çatısının altında ayrımcılık olmadığını, birlik ve beraberlik ile saygı ve sevginin bulunduğunu dile getirerek, gençlere "Sizler, büyük Türkiye'ye inanmış, gönül vermiş bir nesilsiniz. Bu gözlerinizdeki ışık, yüreğinizdeki muhabbet, zihninizdeki coşkuyu bunun en güzel işareti olarak görüyorum" diye seslendi.



Demokrasiyi daha ileri noktalara taşıyacak, ülkenin standartlarını daha yükseklere çıkaracak gençlerin, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine kavuşturacağına dikkati çeken Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir hedef verdi; Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak. Bugüne kadar gelenler hep bunun lafını yaptı, ama siz bunun lafını değil icraatını yapacaksınız" dedi.



Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenmiş "AK Gençliğin", bu seçimde farklılığını ortaya koyacağını, partinin ufkunu ve vizyonunu tek tek tüm hanelere, tüm kapılara taşıyacağını belirten Erdoğan, gençlerin hal, hareket, görünüm ve üsluplarına özen göstermeleri uyarısında bulundu.



Erdoğan, "Sizleri kavgaya ve çatışmaya çekmek isteyenlere kulak asmayın, itibar etmeyin. Her seçim öncesinde olduğu gibi, bazı karanlık odaklar, çatışma ve gerilimden çıkar sağlamak isteyen bazı siyasi anlayışlar AKP gençliğine de sirayet etmek isteyebilir. Bundan önceki seçim süreçlerinde olduğu gibi, bu seçimde de aldanan ve aldatan bir gençlik olmadığınızı lütfen her ortamda gösteriniz. Hoşgörü ve diyalog üslubundan lütfen en küçük bir taviz vermeyiniz. Bizler, diğerlerinin tersine, ayrımcı değil, birleştirici ve bütünleştiriciyiz" dedi.



Salondaki "Sen gençsin büyük düşün" yazan tabelanın hoşuna gittiğini söyleyen Erdoğan, gençlerin bunun hasılatını 29 Mart akşamı alacaklarını belirtti.



Kendisi meydanları arşınlarken gençlerin de kapıları çalacağını ifade eden Erdoğan, konuşmasını "Sizler şunu hiç unutmayacaksınız işimiz hizmet, gücümüz millet. Yolunuz açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun" sözleriyle bitirdi.



Erdoğan'ın konuşmasının ardından "AK Elçiler" projesinin İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Mersin, Karabük ve Antalya-Kepez'deki başlangıç törenlerine uydu aracılığı ile canlı bağlantılar yapıldı.



Erdoğan, bağlantı yapılan yerlerdeki partililere "Bahtınız açık olsun, durmak yok yola devam" diye seslendi.



AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin de projede 15 bin 350 gencin görev alacağını söyledi.



Ankara merkez ve ilçelerinde Erdoğan'ın mektubunu vatandaşlara ulaştıracak olan gençler, salona üzerinde sarı yağmurluk, beyaz şapka ve beyaz postacı çantasıyla geldikleri görüldü.



Başbakan'ın mektubu



Gençlerin tüm Türkiye'de kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ulaştıracakları mektupta, Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı yer alıyor.



Mektuba "Değerli hemşehrim" diye başlayan Erdoğan, AK Parti'yi kurdukları andan itibaren Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası saygınlığını artırmak ve ekonomiyi küresel bir boyuta ulaştırmak için vatandaşların desteği ve teşkilatın yoğun çabasıyla önemli mesafeler kat ettiklerini ifade etti.



Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını, ülkenin genç, dinamik ve çalışkan nüfusuna güvenliklerini anlatan Erdoğan, mektubunda şu hususlara yer verdi:



"Gücümüzü milletten alıyor, milletimize aynı yönde bakıyor, milletimizin vicdanının sesi oluyoruz. Bu ülkenin güzel insanlarının en güzel yaşam standartlarına ziyadesiyle layık olduğunu düşünüyoruz. Demokrasinin ve hizmetin yerelden başlayacağı ilkesinden hareketle, belediyelerimizin imkanlarını artırdık, şehirlerimizi güzelleştirmek için devasa projeleri gerçekleştirdik.



Yıllar boyunca hizmet görmemiş sokakları, caddeleri hizmetle tanıştırdık. 6 yıl önce yola çıkarken sahip olduğumuz heyecanı, coşkuyu, enerjiyi ilk günkü gibi muhafaza ediyoruz. Milletimize kazandırdığımız hizmetlere devam etmek, ülkemizi çok daha ileri seviyeye taşımak, şehirlerimizi, ilçelerimizi, belediyelerimizi geleceğe hazırlamak için tam bir azim ve kararlılıkla yolumuzda ilerliyoruz.



29 Mart 2009 seçimlerinde bir kez daha milli irade tecelli edecek ve bu aziz emaneti yüreğimiz gibi taşımaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kutlu yürüşüşüne olan desteğinizin devam edeceğine, istikrar ve güven içinde kalkınmamızı sürdüreceğimize canı gönülden inanıyorum. 'Durmak yok yola devam', 'durmak yok hizmete devam' diyor ve sizi ve ailenizi en kalbi duygularla selamlıyorum."