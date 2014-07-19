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AKP'nin 6 bin kişilik iftarına ünlüler akın etti

AKP İstanbul İl Teşkilatı'nın Yenikapı'daki Şehir Parkı'nda düzenlediği geleneksel iftar yemeğine, sanat ve spor dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı

19 Temmuz 2014 03:46

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Yenikapı'daki Şehir Parkı'nda düzenlediği geleneksel iftar yemeğine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin lideri Mahmud Abbas'ın yanı sıra, çok sayıda bakan, milletvekili, iş, sanat ve spor dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı.

6 bin davetlinin hazır bulunduğu iftar programına, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Alişan, Ece Erken, Orhan Gencebay, Derya Tuna, Murat Göğebakan, Zeki Alasya, Berdan Mardini, Zerrin Özer, İzzet Yıldızhan, Bülent Sertaş, Işın Karaca, Metin Şentürk, Sinan Özen, spor dünyasından Lütfi Arıboğan, Fatih Tekke, Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak, Acun IlıcalıYıldırım Demirören, Ali Dürüst, işadamı Ferit Şahenk, gazeteciler Fehmi Koru ve Fatih Çekirge'nin katıldığı görüldü.

 

Alişan: Erdoğan'ın kalbini iyi bildiğim için onu seviyorum

 

Alişan, basın mensuplarının soruları üzerine, “Kimin kimi seveceği, kimin kiminle birlikte olacağı, kimin kime destek vereceği konusunda bize kimse baskı yapamaz. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Ben politikadan anlamam. Hayatım boyunca da politik bir görüşüm olmadı. Ben sadece çok eski tanıdığım olan sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbini iyi bildiğim için onu seviyorum. 1996 yılından beri tanıyorum ve bugüne kadar hep abi-kardeş olarak giden bir ilişkimiz oldu. Bundan sonra inşallah böyle olacak" dedi.

 

Ece Erken: Bir daha davet edilsem, bir daha giderim

 

Ece Erken de, “Ben de eleştirilere cevap verdim. Her zaman özgürlükten bahsediyorduk. Özgürlük için 'Gezi direnişi' denildi. O zaman herkesin özgür kararlarına, özgür iradesine saygı duymak gerekir. Ben Vizyon Toplantısı'na katıldım. Bir daha davet edilsem, bir daha giderim. Sonuçta ülkemizin Başbakanı'ndan bahsediyoruz. Kimse sevmek zorunda değil, ama herkes saygı duymak zorunda. Ben de iftar yemeğine büyük bir gururla, onurla geldim" dedi.

 

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