Başbakan'ın 'vizyon' toplantısına katılan ünlüler eleştirilere ne dedi?

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘Vizyon Belgesi’ni açıkladığı toplantıya katılan ve aralarında bazı şarkıcı, oyuncu ve sunucuların da bulunduğu ünlü isimler, kendilerine yönelik eleştirilere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın 'vizyon' toplantısında görünmelerinin ardından, başta Twitter olmak üzere özellikle sosyal medya platformlarında sert eleştiri ve alaylarla karşılaşan ünlü isimler, bu eleştirilere yine sosyal medya üzerinden karşılık vermeye çalıştı.

Radikal’de yer alan habere göre, Erdoğan'In da dünkü konuşmasında 'linçe' maruz kaldıklarını söylediği ünlüler, zaman zaman sert ifadelerle kendini savundu.

‘Salaklığınızdan birleşemiyoruz anladın mı hıyar’

‘Vizyon Belgesi’ toplantısına katılması, Alevi kimliği üzerinden tartışma konusu yapılan ve boynunda taşıdığı ‘Zülfikâr’ kolyesine gösterilen tepkiler üzerine Sanatçı Zerrin Özer, Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu. Özer, şunları söyledi: “Zülfikarıma laf yok... Aklınızı alırım küçük beyinli cahiller... Düne kadar Aleviyim demeye korkan cahiller Zülfikarı ilk takan Aleviyim. Sizin salaklığınızdan birleşemiyoruz.. Yoksa kim bizim kadar çoğunluk. Yıllardır, korka korka saklandınız utançmışız gibi. Bana Alevilikten söz etmeyin de karşıma gelin korkaklar!!! Bu arada ettiğiniz ahlaksızca sözlerle benim hiç işim olmaz. Yani kendin yazıyorsun kendin okuyorsun, anladın mı hıyar?”

‘Tayyip Erdoğan semtimizin abisi’

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı vizyonunu açıkladığı toplantıya katılan oyuncu Şafak Sezer ise eleştirilere cevaben Twitter hesabından şunları söyledi:

“Benim cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan. Ülke için daha ileriye. Bir defa çok çalışkan bir partiye sahip Ak Parti Gençlik kolları bizimle çok ilgilendi Herkese selam olsun. Tayyip Erdoğan’ı ne ilah ne yüce ne de ulaşılmaz görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan, semtimizin abisidir. İyi bir yalaka olabilmem için yalakalığın ne olduğunu iyi bilmem lazım, yalaka diye yazan arkadaşlar profesyonel olmuş bana öğretsin isterim.”



‘İhsanoğlu’na da giderdim’

Twitter hesabından 1 tam sayfa açıklama yayınlayan Şahan Gökbakar ise şunları söyledi:

“Biraz önce bana ve sevdiklerime ettiğiniz bütün küfürleri, hakaretleri tek tek okudum. Neredeyse hepsi birer özgürlük ve demokrasi savunucusu bu nefret saçıcı küçük cellatların. Peki, neden küfürlere ve hakaretlere maruz kaldım? Çünkü Sn. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Vizyon Toplantısı’na davet edildiğim ve katıldığım için. Sizce normalde bu küfür edilecek bir hareket midir? Bu tarz bir toplantıyı Sn. İhsanoğlu yaptığında davet etseydi onu da dinlemeye giderdim. O zaman da mı küfür ve hakaret yiyecektim? Sanmıyorum.”

‘Gezi’ye de gittim’

Sunucu Ece Erken, hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Vatanı sattın diyorlar, halkı sattın diyorlar, yalaka diyorlar, Atatürk’e ihanet ettin diyorlar, nasıl Beşiktaşlısın diyorlar, takibi bıraktım diyorlar, ölenlerin kemikleri sızlıyor diyorlar. Niye? Başbakan’ın cumhurbaşkanı seçilirse yapacağı, yaptığı işler anlattığı, davet edildiğim yere gittim diye... Şaka mısınız? Evet ben Gezi’de yer aldım. Apo bayrakları açanların değil, halkın malına zarar verenlerin değil, özgürlük hakkını savunanların yanında, yani saf temiz Gezicilerin yanındaydım. Hep destek oldum, yine olurum.”