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Alişan: Cezaevindeyken de Erdoğan'ın yanındaydım

Sosyal medyada eleştirilen Alişan eleştirilere Twitter'da yayınladığı fotoğrafla cevap verdi

13 Temmuz 2014 15:25

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın toplantısına katıldığı için Twitter'da hakaretlere maruz kalan şarkıcı Alişan, Başbakan Erdoğan'la hapishanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak 'her zaman yanındaydım' dedi.

Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vizyon toplantısına katıldığı için sosyal medyada eleştirilen Alişan eleştirilere Twitter'da yayınladığı fotoğrafla cevap verdi.

Başbakan Erdoğan ile 1999 yıılında cezaevi ziyareti sırasında çekildiği fotoğrafı paylaşan Alişan, "Sadece bugün değil, dün cezaevindeyken de yanındaydım" dedi.

İşte Alişan'ın sözleri:

"Dünden beri küfür eden, aşağılayan, cahillikle suçlayan hatta çook ileri gidip Vatan hainliğine kadar giden twitler ve hala devam eden yorumlar yazıyorsunuz.. Kimseye cevap vermedim ve vermiycem de.. Bu resim 1999 yılında ve sayın Başbakanımız o zaman cezaevindeyken yani sadece cezaevinde bir mahkumken çekilmişti. O zaman ne belediye başkanı ne milletvekili nede bürokrattı.. Yani iddia ettiğiniz gibi konser almak için ya da tv programı yapabilmek için değildi ziyaret amacım.. Ben haksızlığa uğradığına inandığım için sadece bir şiir okudu diye cezaevine giren sevdiğim değer verdiğim bir büyüğüme ziyarete gittim.. Ve hatta seçimler olduğunda çok iyi hatırlarsınız ki ben ve birçok sanatçı arkadaşım büyüğüm o zamanın iktidar partileri dahil hatta Genç partinin mitinglerinde konserler verdik..

AK Parti'nin bir tane bile mitinginde konser vermedim.. Bugüne kadar sayın Başbakanımızdan tek bir şey kendi adıma bana maddi manevi yarar sağlayacak bir şey istediysem ya da faydalandıysam mübarek Ramazan günü Allah çarpsın.. Tam 17 sene oldu ve şu ana kadar kazandığım her kuruşu beni seven benim albümlerimi alan dizilerimi izleyen tv programlarımı izleyenler sayesinde aldım.. Allah hepsinden razı olsun.. Ben politikadan anlamam bugüne kadar da politik hiçbir demecim olmadı.. Şarkı okurken ya da şarkı seçimi yaparken bunu sağcılar sever bunu solcular sever bu tam şu kesime göre bir şarkı diye düşünerek okumam!! Ülkeme hizmet eden bütün büyüklerim için saygım sonsuzdur...

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ı büyük abim olarak seviyorum semtimizin abisi olarak seviyorum Türkiye 'ye yaptığı hizmetlerden dolayı seviyorum adamlığından insanlığından dolayı seviyorum.. Bana hala hakaret etmek isteyen hala bir şeylerle itham etmek isteyenler varsa buyurun... Ama sunu bilin ki burası bir hukuk devleti ve hakaretleriniz cezasız kalmayacak.."

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