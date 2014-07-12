'Vizyon toplantımıza katılan sanatçılara linç kampanyası yapılıyor'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Antalya mitinginde yaptığı konuşmada, Vizyon Belgesi Toplantısı'na katılan sanatçılara, sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığını ve küfür edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle özgürlüklerin genişleyeceğini savunarak “Halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı inşallah Türkiye’yi şaha kaldıracak, özgürlükler genişleyecek, çözüm süreci kararlılıkla ilerleyecek” şeklinde konuştu.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre Erdoğan, Vizyon Belgesi'nin açıklandığı toplantıya ilişkin "Toplantının ardından özellikle sanatçılarımıza yönelik medyada, sosyal medyada bir linç kampanyası uygulamaya başladılar. Küfür, edebe adaba uymayan, aile terbiyesinden yoksun hakaretler etmeye başladılar. Davet ettik, sağ olsunlar onlarda davete icabet ettiler. Bunların demokratlığı bu kadar, bu insanlar burada tercihlerini bu şekilde yapacaklar diye bir şey yok ki, davet ettik, sağolsunlar onlar da davetimize icabet ettiler" dedi.

Erdoğan Nazım Hikmet üzerinden CHP'yi eleştirerek "Bunlar yıllardır hem CHP’yi destekler (Bu sosyal medyadakileri söylüyorum), hem Nazım Hikmet derler. Peki ben şimdi soruyorum; Nazım Hikmet’i sürgüne gönderen kim? CHP… Peki Nazım Hikmet’e vatandaşlığını geri veren kim? AK Parti" ifadelerini kullandı.

‘Biz sadece Hak'ın karşısında eğiliriz’

Dik dur eğilme sloganları üzerine “Bundan endişeniz var mı?” diye soran Erdoğan, “Biz sadece Hak’ın karşısında eğiliriz…” diye sloganlara karşılık verdi. Erdoğan "Bu Kılıçdaroğlu, bu Bahçeli, bu HDP halkın karşısına nasıl gelecek? Yahu siz, bu halkı reddediyorsunuz… Tarihte ilk kez Cumhurbaşkanı’nı siz belirleyeceksiniz, siz… Vekiller değil, asıllar belirleyecek" dedi.

‘Kararı millet verecek’

“Avrupa’da mitinglerde, bizi karşılarken şöyle pankartlar açıyorlar ‘50 yıl önce gelseydiniz, biz burada olmayacaktık diyorlar’ Güzel yakalamışlar değil mi? Millet bir şeyden anlamaz dediler, her şeyi en iyi biz biliriz dediler. Millete söz hakkı vermediler. İşte şimdi biz de diyoruz ki, size millete tepeden bakma yetkisini kim verdi? Bu hesabı onlara saracak mıyız? Çekilin aradan diyoruz, milletle bizim aramızdan çekilin. Kararı millet verecek. Şimdi aradaki aracıları kaldırıyoruz. Milletle cumhurbaşkanı arasındakileri kaldırıyoruz. 10 Ağustos’ta artık inşallah vekiller aradan çekiliyor. Kardeşlerim çok büyük bir değişim yaşıyoruz. Türkiye’nin ayağındaki zincirleri söküp atıyoruz. Bakın, 10 Ağustos’ta kapıları açıyoruz. Yeni Türkiye sadece bize o verenlerin değil, 77 milyonun Türkiye’si. Bu yeni Türkiye’de herkesin yaşam tarzı çok daha güçlü şekilde korunacak”

‘Biz millete hizmetin peşindeyiz’

Erdoğan Gülen cemaatini de eleştirerek “İşte burada, Antalya meydanında başı açık kardeşlerim de var, başı kapalı kardeşlerim de var. Ama bunlar ne dediler, ‘Başın kapalı mı, senden olsa olsa kapıcı olur’ dediler. Hepsini değiştirdik. Ama niyeti bozuk olanlar var. Bunlar hala eski Türkiye’nin peşinde. İsteseler de istemeseler de yeni Türkiye kurulacak. Hani siz sanatçıları seviyordunuz ya. Bunlar Türkiye’nin en önde gelen sanatçıları. Hani siz mahalle baskısı yapmıyordunuz. Nedir bu yaptığınız mahalle baskısı? Biz hizmetin peşindeyiz. Ama Pensilvanya değil haa… Biz millete hizmetin peşindeyiz!” dedi.

‘Çözüm süreci kararlılıkla ilerleyecek’

“Bakın CHP kendi içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadı. Daha önce ne dedi, ‘Eski CHP Genel Başkanı’nı Cumhurbaşkanı seçeriz’ dedi. Ama aday göstermedi. Dedim ki, ‘Sen ol aday Kılıçdaroğlu’ o da olmadı. Bahçeli, o da olmadı. Çünkü, sandığı görüyorlar, sandığı. 2000 yılında MHP’ye bir cumhurbaşkanı adayı dayatıldı, boyunlarını büküp kabul ettiler. Antalya’daki CHP’li kardeşlerime soruyorum. İradesini Pensilvanya’ya teslim etmişlere itimat edecek mi? Halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı inşallah Türkiye’yi şaha kaldıracak, özgürlükler genişleyecek, çözüm süreci kararlılıkla ilerleyecek”





