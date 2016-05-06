AKP'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi Arena Spor Salonu'nda yapılacak

22 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan AKP'nin olağanüstü kongresinin yapılacağı yer belli oldu. Kongre, Ankara'daki Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, olağanüstü büyük kongrenin yapılmasının kararlaştırıldığını ve aday olmayacağını açıklamasının ardından, kongreye ilişkin duyuru da partinin "www.akparti.org.tr" adlı internet sitesinde paylaşıldı.

Duyuruda, kongrenin Ankara Arena Spor Salonu'nda, 22 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da yapılacağı belirtildi.