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Politika

AKP'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi Arena Spor Salonu'nda yapılacak

Kongre 22 Mayıs'ta saat 10.00'da gerçekleşecek

06 Mayıs 2016 11:10

22 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan AKP'nin olağanüstü kongresinin yapılacağı yer belli oldu. Kongre, Ankara'daki Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, olağanüstü büyük kongrenin yapılmasının kararlaştırıldığını ve aday olmayacağını açıklamasının ardından, kongreye ilişkin duyuru da partinin "www.akparti.org.tr" adlı internet sitesinde paylaşıldı.

Duyuruda, kongrenin  Ankara Arena Spor Salonu'nda, 22 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da yapılacağı belirtildi.

 

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