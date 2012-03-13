Kavgalı komisyonun tutanaklarına AKP'lilerin sözleri girmemiş!

HÜLYA KARABAĞLI

T24/ANKARA

TBMM Milli Eğitim Komisyon’unda, AKP, CHP ve MHP’li vekillerin birbirlerini yumrukladığı 4+4+4 görüşmesinin tutanakları yayınlandı. AKP'lilerin kavga sırasında söylediği sözlerin bulunmadığı tutanaklara göre sadece CHP'liler kavga ediyor. CHP'lillerin “Kahrolsun AKP diktatörlüğü”, “ Kahrolsun faşizm” ve “yuh" sesleri kayıtlara geçerken, AKP'lilerin isimleri ve sözleri tutanakta yer almıyor.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin defalarca “Söz istiyorum” dediği tutanaklara göre kavgalar sürürken, maddelerin jet hızıyla geçiyor. Sandalyelerin uçuştuğu ortamda komisyon başkanı ‘kabul edenler etmeyenler’ diyor ve madde kabul ediliyor. Ancak, muhalefetin, ‘komisyon üyesi olmayanlar oy kullandığı’ iddialarına yanıt verecek gibi görünmüyor. Çünkü, oy kullananların isimleri yok.

İşte kavga eşliğinde 20 dakikada 25 maddenin geçirildiği komisyon tutanakları:

BAŞKAN (AKP’li Nabi Avcı) Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun değerli üyeleri, değerli milletvekillerimiz, ilgili kurumlarımızdan gelen değerli katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri; Komisyonumuzun 24’üncü Dönem İkinci Yasama Yılı 12’nci toplantısını açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır.

Alınan karar gereğince, (2/358) esas numaralı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin alt komisyon tarafından kabul edilen metin üzerinden yapılması kabul edilmiş ve teklifin 6’ncı maddesi kabul edilmişti.

Görüşmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Komisyonumuza verilmiş bir önerge bulunmaktadır.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

(AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2/358 Esas numaralı Kanun Teklifinin görüşmeleri sırasında Komisyon üyelerine maddeler üzerinde 10 dakikayı ve verdikleri önerge üzerinde 5 dakikayı geçmemek üzere söz verilmesini, her maddede komisyon üyelerinin 1 adet önerge verebilmelerini, her madde üzerinde Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinden en fazla 3 milletvekiline 5 dakikayı geçmemek üzere söz verilmesini arz ve teklif ederiz.

Osman Çakır Düzce

Gerekçe:

23 Şubattan…

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Şimdi, teklifin 7’nci maddesini okutuyorum:

(Madde 7 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde ilk söz, Sayın Fatma Nur Serter… (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Sayın Ali Haydar Öner?

Sayın Recep Gürkan?

Sayın Engin Özkoç?

Sayın Metin Lütfi Baydar? Yok.

Madde üzerinde önerge bulunmamaktadır. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Aferin size, aferin size, aferin(!)

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

8’inci maddeyi okutuyorum:

(Madde 8 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz almak isteyenler: (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Sayın Fatma Nur Serter? Yok.

Sayın Ali Haydar Öner? Yok.

Sayın Recep Gürkan? Yok.

Sayın Engin Özkoç? Yok.

Sayın Metin Lütfi Baydar? Yok. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum:

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2/358 esas numaralı Kanun Teklifinin çerçeve 8’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

İsmet Uçma Osman Çakır İstanbul Düzce

MADDE 8- 1739 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24- "İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir." (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 9 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz almak isteyenler: (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Sayın Fatma Nur Serter? Yok.

Sayın Ali Haydar Öner? Yok.

Sayın Recep Gürkan? Yok.

Sayın Engin Özkoç? Yok.

Sayın Metin Lütfi Baydar? Yok. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Madde üzerinde bir adet önerge bulunmaktadır, önergeyi okutuyorum:

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2/358 esas numaralı Kanun Teklifinin çerçeve 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

Mehmet Naci Bostancı Osman Çakır

Amasya Düzce

Madde 9- 1739 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullardan oluşur.

Ortaokullarda lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Ortaokullarda oluşturulacak program seçenekleri bakanlıkça belirlenir.

Gerekçe:

Ortaokullarda oluşturulacak farklı programlar arasında tercihe imkân verilmesi ve bakanlığa bu amaçla yetki verilmesi amaçlanmıştır. (CHP milletvekillerinden “Yazıklar olsun!” sesleri, gürültüler)

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 10 okundu)

(AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar, yerlerinize oturursanız, komisyon üyelerine söz vermeye çalışıyorum. Lütfen, toplantının sükûnetini bozmayın, yerlerinize oturun. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Madde üzerinde söz isteyen:

Sayın Fatma Nur Serter? Yok.

Sayın Ali Haydar Öner? Yok.

Sayın Recep Gürkan? Yok.

Sayın Engin Özkoç? Yok.

Sayın Metin Lütfi Baydar? Yok. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 11 okundu)

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. [CHP milletvekillerinden “Bravo, bravo (!)” sesleri, gürültüler]

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 12 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 13 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 14‘ün okunmasına başlanıldı)

(CHP milletvekillerinden “Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm!” sesleri, gürültüler)

(Madde 14’ün okunmasına devam edildi)

(CHP milletvekillerinden “Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza!” sesleri, gürültüler)

(Madde 14’ün okunmasına devam edildi)

(CHP milletvekillerinden “Kahrolsun AKP diktatörlüğü! Kahrolsun AKP diktatörlüğü!” sesleri, gürültüler)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 15 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Şimdi, Komisyonumuza yeni madde ihdasını öngören bir önerge verilmiştir, önergeyi okutuyorum:

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2/358 esas numaralı Kanun Teklifine 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

İsmet Uçma Temel Coşkun Osman Çakır

İstanbul Yalova Düzce

Madde 15- 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir"

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

TUFAN KÖSE (Çorum) – Başkan, yanlış yapıyorsun!

BAŞKAN – Önerge doğrultusunda teselsül eden diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 16 okundu)

(AK PARTİ milletvekillerinden alkışlar, CHP milletvekillerinden “Yuh!” sesleri)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır. (CHP milletvekillerinden “Kahrolsun AKP diktatörlüğü!” sesleri, gürültüler)

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 17 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ milletvekillerinden alkışlar, CHP milletvekillerinden “Yuh!” sesleri)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 18 okundu)

(CHP milletvekillerinden “Kahrolsun AKP diktatörlüğü!” sesleri, gürültüler)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (CHP milletvekillerinden “AKP hesap verecek!” sesleri, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 19 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (CHP milletvekillerinden “Kahrolsun faşizm!” sesleri, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 20 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (CHP milletvekillerinden “Gün gelecek hesap dönecek, AKP halka hesap verecek!” sesleri, gürültüler)

Komisyonumuza verilmiş madde ihdasına yönelik bir önerge bulunmaktadır.

Önergeyi okutuyorum:

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2/358 esas numaralı Kanun Teklifine 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

"Madde 19- 2809 sayılı Kanunun ek 86 ncı maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan "Bilecik Üniversitesi" ibareleri "Şeyh Edebali Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir."

Özcan Yeniçeri

Ankara

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 21 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, söz istiyorum, söz!

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Söz istiyorum Sayın Başkan!

BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Söz istiyorum söz! Faşizm bu!

BAŞKAN – Sisteme girenlere söz veriyorum. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 22 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Söz istiyorum, söz!

BAŞKAN – Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 23 okundu)

BAŞKAN -

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Söz istiyorum, söz…

AHMET YENİ (Samsun) – Duyulmuyor…

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 24 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Söz istiyorum, söz… Söz istiyorum…

AHMET YENİ (Samsun) – Duyulmuyor…

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 25 okundu)

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır. (AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Diğer maddeyi okutuyorum:

(Madde 26 okundu)

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi bulunmamaktadır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Kabul edilen maddeler doğrultusunda teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Teklifin tümü kabul edilmiştir.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Başkan, yazıklar olsun size! Yazıklar olsun… Yazıklar olsun…

BAŞKAN – Şimdi, oturumu kapatmadan önce Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesini ve Çiğdem Münevver Ökten, Mehmet Naci Bostancı, Temel Coşkun, Ayşenur İslam’ın Komisyonumuzun özel sözcüsü olarak seçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Muhalefet şerhlerini vermeleri için salı günü saat 17.00’ye kadar Komisyon üyelerine süre veriyorum. (CHP ve MHP milletvekillerinden gürültüler)

Hayırlı olsun.

Kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.34