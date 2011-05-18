Bakan Çağlayan'a yumruklu saldırı

T24 - Mersin’in Erdemli İlçesi’nde seçim çalışması yapan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’a akli dengesinin bozuk olduğu ileri sürülen Şuayip G. (45) yumruk savurdu.

Olay saat 15.00 sıralarında Ak Parti İlçe binası önünde meydana geldi. İlçede seçim çalışması yapan Bakan Çağlayan, ilçe binasına giriş yapmak isterken, çevrede toplanan kalabalık arasında bulunan Şuayip G. Bakan Çağlayan’ın yüzüne doğru yumruk savurdu. Çağlayan yumruğu fark ederek geri çekilince yumruk isabet etmedi.

Korumaların hemen müdahale edip etkisiz hale getirdiği Şuayip G. olay yerinden uzaklaştırdı. Partililerin de saldırmak istediği Şuayip G.'nin akli dengesinin bozuk olduğu ileri sürüldü. Bakan Çağlayan’ın isteği üzerine Şuayip G. ilçe binasına getirildi. Bakan Çağlayan, kendine yumruk atmak isteyen Şuayip G. ile yüz yüze görüştü.

Şuayip G. daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



