AKP'lilere 'Rabia' işareti broşörü dağıtıldı; anlamı anlatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Rabia işaretini hâlâ bilmeyenler var. Bizim partimizin de işareti bu. Mahir Bey (Ünal), herhalde bunu yazılı olarak göndereceksiniz. Başka çaresi yok” şeklindeki uyarısının ardından tüm teşkilata Rabia işaretini anlatan tanıtım broşürü gönderildi.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, kapağında Erdoğan’ın Rabia işareti yaparken çekilen elinin fotoğrafının yer aldığı bir broşür hazırlattı. Erdoğan’ın, MYK ve MKYK toplantılarında onayının alınmasının ardından broşür teşkilatlara gönderildi.

"Erdoğan tarafından sembolleştirildi"

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre broşürde, şöyle denildi: “AK Parti, Türkiye aşkını kendisine hareket noktası olarak alan, mayasını milletin yoğurduğu kutlu bir yürüyüştür. Yapılamaz denilenleri bir bir hayata geçiren, her türlü vesayet ile mücadele eden ve milli iradeyi hakim kılan davanın adıdır. AK Parti, Alparslan’dan Fatih’e ve Gazi Mustafa Kemal’e uzanan bin yıllık geleneğin son temsilcisidir. 16 yıl önce siyasi hayatına, ‘Erdemliler Hareketi’ olarak başlayan partimiz, bizzat milletimizin sesi ve ilkeli siyasetin temsilcisi olmuştur. Bu ilkeli siyaset, Recep Tayyip Erdoğan tarafından; ‘tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ olarak sembolleştirilerek kutlu yürüyüşümüzün zihinlerdeki tezahürü haline gelmiştir. Milletimiz, devletimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İlkelerimizden taviz vermiyor, milletimizin emrinde kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz.”

Tek tek anlatıldı

Broşürde “tek millet” tanımı; “Bin yıldır beraber yaşamış, beraber bedel ödemiş aziz milletimizin tüm fertleriyle, hiçbir ayırım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf, eşit vatandaşlarıdır” şeklinde yapılırken, “tek devlet” tanımında da; “Milli iradenin tecellisi ve milletimizin ortak eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çatısı altında huzur ve kardeşlik içinde özgürce yaşadığımız devletimizdir” ifadeleriyle yapıldı.

“Tek bayrak”; “Rengini şehidimizin kanından alan, hilali ile bağımsızlığımızı ifade eden, yıldızı şehitlerimizin ta kendisi olan bayrağımızdır. Bağımsızlığımıza ve demokrasimize olan tutkumuzdur” sözleriyle anlatılırken; “tek vatan” tanımı da, “Bin yıldır yurt bellediğimiz 780 nim kilometrekarelik vatan toprağımız Türkiye’mizdir. Tek bir karış toprağından vazgeçmeyeceğimiz, bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğimiz kadim yurdumuzdur” sözleriyle yapıldı.