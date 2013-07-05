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Politika

AKP'lilerden Ertuğrul Günay'a Mursi tepkisi

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Twitter'da AKP'lilerle yaşadığı 'Muhammed Mursi' tartışması sosyal medyada günün konusu oldu

05 Temmuz 2013 21:03

AKP'liler  Twitter sayfasında Mursi'nin fotoğrafını profil resmi yapınca eski bakan Ertuğrul Günay ''başka bir ülkenin liderinin fotoğrafının sayfamızda ana resim olarak kullanılması doğru mu?'' dedi. AKP'liler bu tweete tepki gösterdi.

Mısır'da darbe ile görevinden alınan Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'ye Türkiye'den de büyük destek geldi. AK P'nin twitter sayfalarından biri olan "AKKULİS" sayfası da Mursi'nin fotoğrafını profil resmi yaptı. Bu duruma eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tweet atarak tepkisini dile getirdi. Günay "@AkKulis
başka bir ülkenin liderinin fotoğrafının sayfamızda ana resim olarak kullanılması doğru mu?" dedi. Bu sözlerin ardından AKP'ller de Günay'a tepki gösterdi.

İşte o twwetler:

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