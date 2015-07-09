AKP'liler, Sırrı Süreyya Önder’in ‘müstafi* hükümet’ sözüne alındı

TBMM Genel Kurulu’nda Lübnan tezkeresi görüşmelerinde HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kürsüde konuşurken Bakanlık Kurulu sıralarından gelen gürültü üzerine “Bakanlar Kurulu da biraz susarsa… Anladık, müstafisiniz ama biraz saygı gösterin” deyince AKP’nin alınganlığı ortaya çıktı. AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın yerinden söz alarak, “'Müstafi bakan, müstafi hükûmet' ifadeleri kullanıldı. Anayasa gereği yetkili ve görevli hükûmet işin başındadır” dedi.

Genel Kurul’da tutanaklara yansıyan sözler şöyle:

Sırrı Süreyya Önder: Sayın Dışişleri arkada. Muhabbet ediyor Dışişleri Bakanı müstafi bir başka bakanımızla.

Mehmet Naci Bostancı: Sayın Başkan, sayın konuşmacı sataşmada bulunmuştur. Hükûmetin yürütmüş olduğu dış politikaya ilişkin "omurgasızlık" ifadesi bir sataşmadır, bir eleştiri değildir; o çerçevede söz talep ediyorum.

İdris Baluken: Siz Hükûmet yetkilisi değilsiniz ya. Hükûmet değilsin.

Yıldırım Tuğrul Türkeş: Sen Hükûmet değilsin ki.

Levent Gök: Sayın Başkan, ona Hükûmet cevap verir.

Mehmet Naci Bostancı: AK PARTİ Grubu'nun hükûmetidir efendim.

Ahmet Aydın: Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yine, tabii, bugün birkaç defa "müstafi bakan, müstafi hükûmet" ifadeleri kullanıldı. Anayasa gereği yetkili ve görevli hükûmet işin başındadır. Bunu alaycı bir şekilde müstafi hükûmet olarak adlandırılmasının da doğru olmadığı kanaatimi paylaşmak istiyorum.

Yine, Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmeyi geciktirdiği gibi bir husus dile getirildi. Anayasamız, İç Tüzük'ümüz çok açık. Hükûmet arayışları konusunda özellikle Başkanlık Divanının oluşumundan itibaren kırk beş gün içerisinde hükûmetin kurulması lazım ki Başkanlık Divanının oluşumuyla birlikte…

Musa Çam: Kaç gün oldu, kaç gün geçti? Bir ay oldu!

Süreyya Sadi Bilgiç: Musa Çam, bir sus!

Ahmet Aydın: Başkanlık Divanı henüz oluşmadı. Başkanlık Divanının oluşumundan itibaren inşallah en kısa sürede muhakkak ki bu görevlendirme yapılacak ve bu manada gereken yapılacaktır.

Şimdi, değerli arkadaşlar, biz Anayasa'ya ve İç Tüzük'e göre konuşuyoruz. Bir taraftan koalisyona uzak bir tavır sergileyip öbür taraftan da niye bir an önce bu görüşmeler başlamıyor demek de doğru bir yaklaşım değildir diye düşünüyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.