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Politika

AKP’li Yazıcı’dan yeni açıklama: Açıklamanın ana fikri, AK Parti’de FETÖ’cü barınamazdı

Yazıcı’nın ifadeleri “Bizde FETÖ’cü olmaz” başlığıyla Hürriyet’te yayımlanmıştı

05 Eylül 2016 22:24

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bizde FETÖ'cü olmaz' şeklindeki başlık kesinlikle bana ait değildir. Açıklamamın içeriğinin ana fikri, AK Parti'de FETÖ'cü asla barınamaz" dedi.

Yazıcı, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, bugün bir Hürriyet'teki "Bizde FETÖ'cü olmaz" şeklindeki başlığın, kesinlikle kendisine ait olmadığını belirtti.

Yazıcı, "Hep ifade ettiğim gibi açıklamamın içeriğinin ana fikri; 'AK Parti'de FETÖ'cü asla barınamaz'. Hiç kimse bu kararlığımıza gölge düşüremez. Sürdürdüğümüz çalışmalar ve icra ettiğimiz tasarruflar, bu konuda ne denli dikkatli ve kararlı olduğumuzun göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.  

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