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AKP'li Hayati Yazıcı: Parti yönetiminde FETÖ'cü yok, tek siyasi ayak biz değiliz

"Bu adamlar darbe yapınca yönetime el koymayacak mıydı? "

05 Eylül 2016 14:37

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin yönetiminde ve üst kurullarında Gülen cemaatine mensup hiç kimsenin olmadığını söyledi. Yazıcı, ''Şimdi muhalefet, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmalı diyor. Zaten yapılan her şey siyasi değil mi? Bu adamlar darbe yapınca yönetime el koymayacak mıydı? Siyaseten iktidara talip değil miydi?" ifadesini kullandı.

Hürriyet'e konuşan Yazıcı, ''Şimdi muhalefet, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmalı diyor. Zaten yapılan her şey siyasi değil mi? Bu adamlar darbe yapınca yönetime el koymayacak mıydı? Siyaseten iktidara talip değil miydi? Bizim yaptığımız tüm mücadelenin siyasi sonuçları var zaten. Kastedilen parti içindekiler ise ben AK Parti'nin içinde halen üst düzeyde FETÖ bağlantılı kişi olduğunu sanmıyorum, böyle bir şeyi aklım almaz" dedi.

Tek siyasi ayak değiliz

Tüm partilerin taranması gerektiğini söyleyen Yazıcı, "Bütün önlemlere rağmen ortaya çıkan olursa da gereğini yaparız. Ama öyle komplolarla herkesi zan altında bırakmasınlar. Siyasi ayağı dendiğinde de iktidara bakıyorlar ama muhalefet dahil tüm siyasi kurumların bu açıdan taranması gerekir. Tek siyasi ayak biz değiliz" diye konuştu.
 

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