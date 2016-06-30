AKP'li vekiller Osmangazi Köprüsü'nü Erdoğan'la eş zamanlı TBMM'de açtı!

AKP'li milletvekilleri, Osmangazi Köprüsü'nün açılışını temsili olarak kuliste gerçekleştirdi.



AKP milletvekilleri, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü için iktidar kulisinde kurdela kesti.

haberler.com'un haberine göre; TBMM Genel Kurulu'nda, Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri nedeniyle açılış törenine katılamayan köprüyle bağlantılı illerin milletvekillerinin öncülüğünde iktidar kulisinde toplanan AKP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmayı televizyondan takip etti.

Ardından beraberlerinde getirdikleri kurdelayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eş zamanlı olarak kesen milletvekilleri, hayırlı olması dileğinde bulundu.