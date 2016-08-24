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15 Temmuz Darbe Girişimi

"AKP'li vekilin yerinde olsam 'FETÖ'nün yanında durdum' deyip çekilirdim"

Ahmet Hakan: Yazdıklarımın mürekkebi kurumamışken ben en iyisi bu işin içinde olmayayım

24 Ağustos 2016 11:53

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini araştırma komisyonuna üye seçilen AKP milletvekilleri Hüseyin Kocabıyık ve Reşat Petek'e yönelik "O AKP'li vekillerin yerinde olsam 'FETÖ'nün yanında durdum' deyip çekilirdim" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Reşat Bey ve Hüseyin Bey'in yerinde ben olsam" başlığıyla yayımlanan (24 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Reşat Bey dediğimiz kişi Reşat Petek.

AK Parti milletvekili...

Meclis’te FETÖ’nün darbe girişimini araştıracak olan komisyona üye yapılmış.

*

Ben Reşat Bey’in yerinde olsam...

Bu görevden iznimi isterdim.

*

Şöyle derdim:

- FETÖ’cülerin kumpas davalarında FETÖ’cülerin yanında durdum.

- Televizyon ekranlarında “Fetullah Hoca’ya laf söyleyemezsiniz” diye çıkışlar yaptım.

- Gerçi şimdi Fetullahçıların yapıp ettiklerinin farkındayım.

- Ama FETÖ’cülerle baş başa verdiğim günlerdeki sesimin yankısı hâlâ kulaklardayken... Ben en iyisi bu işin içinde olmayayım.

*

Hüseyin Bey dediğimiz kişi Hüseyin Kocabıyık.

O da AK Parti milletvekili...

O da Meclis’te FETÖ’nün darbe girişimini araştıracak olan komisyona üye yapılmış.

*

Ben Hüseyin Bey’in yerinde olsam...

Bu görevden iznimi isterdim.

*

Şöyle derdim:

- “Fetullah Gülen Hocaefendi son bin yılın en büyük Türk büyüklerinden biridir” diye yazılar yazdım.

- Fetullah için “Türklerin ilk küresel organizasyonunu kurmuştur” gibi laflar ettim.

- Gerçi bugün adamın gerçek yüzünü görmüş bulunmaktayım.

- Ama yazdıklarımın mürekkebi kurumamışken... Ben en iyisi bu işin içinde olmayayım.

 

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