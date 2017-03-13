AKP'li vekilin otomobili motosiklet ile çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun otomobili, motosiklet ile çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen Suriyeli uyruklu erkek motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Sedat İskenderoğlu'nun haberine göre, kaza, gece saatlerinde Numune Evler Mahallesi’nde meydana geldi. AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun da için de bulunduğu Fehmi Rigan yönetimindeki 01 c 1221 plakalı otomobil, plakasız bir motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen Suriyeli erkek motosiklet sürücüsünün öldüğü belirlendi. Rigan’i ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.