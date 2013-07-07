AKP'li vekilin oğluna 'LYS'de sahtecilik' suçlaması

LYS’ye kendisi yerine arkadaşını sokan AKP Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu’nun oğlu Cenap Eyyüpoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik ve kendisi yerine başkasını sınava sokmak” suçundan 9 yıla kadar hapis istendi.

Anka haber ajansından Yeşim Eraslan'ın haberine göre, 18 çocuk sahibi AKP Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu’nun 21 yaşındaki oğlu Cenap Eyyüpoğlu hakkında, kendi yerine LYS sınavına girmesi için arkadaşı Ahmet K. ile anlaşması ve bu durumun sınav görevlisi tarafından fark edilmesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkta suçlamaları kabul eden Cenap Eyyüpoğlu ve Ahmet K. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “resmi belgede sahtecilik ve kendisi yerine başkasını sınava sokmak” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Sınavda başarılı olması için yardım ettim

Her iki şüphelinin uzun yıllara dayalı bir arkadaşlık ilişkilerinin olduğunun belirtildiği iddianamede, Ahmet K.’nın bu arkadaşlık ilişkisine dayalı olarak Cenap Eyyüpoğlu’nun LYS sınavında başarılı olması için yardım ettiğini kabul ettiği ifade edildi. Sınav dönemine yaklaşıldığı tarihte Eyyüpoğlu’nun kendisini hazır hissetmediği ve sınavda başarısız olacağı kaygısını dile getirdiği belirtilen iddianamede, Eyyüpoğlu’nun sınavda başarılı olması için Ahmet K.’nın kendi yerine sınava girmesi için talep ve telkinlerde bulunduğu bilgisine yer verildi. İddianamede Ahmet K.’nın LYS’den bir hafta önce Eyyüpoğlu’nun matematik dersinden başarısız olacağı kaygısı ile yerine sınava girmeyi kabul ettiği belirtildi. İddianamede, Eyyüpoğlu’nun nüfus cüzdanının fotoğraf bölümündeki plastik kaplamanın kaldırılarak fotoğrafının çıkarıldığı ve Ahmet K.’nın damgalı bir fotoğrafının kimliğe takılarak sahtecilik suçunun işlendiği kaydedildi. Sınavın yapılacağı gün Ahmet K.’nın Eyyüpoğlu ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde gittikleri ve Ahmet K.’nın sınav salonuna girdiği ve Eyyüpoğlu adına düzenlenen sınav kağıdındaki soruları çözmeye başladığı ifade edilen iddianamede, salon görevlilerinin sınav giriş kağıdındaki fotoğraf ile nüfus cüzdanındaki fotoğrafın farklılığını anlaması üzerine Ahmet K.’nın şüpheli davranışlarda bulunduğu vurgulandı. Salon görevlilerinin olaya müdahale ettiğinin belirtildiği iddianamede, Ahmet K.’nın sınav sonuna kadar salonda bekletildiği ve hakkında tutanak tutulduğu kaydedildi.

'Suçu birlikte işlediler'

Ahmet K.’nın sınava girdiği sırada Cenap Eyyüpoğlu’nun da sınav binasının dışında beklediği, arkadaşının yakalandığını haber alması üzerine olay mahalinden uzaklaştığı ve iki gün sonra polise teslim olduğu belirtilen iddianamede, Ahmet K.’nın savunmasında Eyyüpoğlu’nun başarılı olamayacağı kaygısı ile kendisinin yerine sınava girmesi konusunda kendisine teklif yaptığını, nüfus cüzdanındaki fotoğrafı değiştirip sınava girdiğini ve yakalandığını, bu eylemi karşılığında Eyyüpoğlu’ndan herhangi bir ücret almadığını belirterek, suçunu kabul ettiği kaydedildi. İddianamede, Eyyüpoğlu’nun ise savunmasında Ahmet K. ile LYS sınavına çalıştığını son zamanlarda başarılı olamayacağı kaygısı ile Kurtaran’dan yerine sınava girmesini teklif ettiği sınava giriş belgesi ile arkadaşının evine bıraktığı belirtildi. Eyyüpoğlu, Ahmet K.’nın “sınava sen girme, ben senin yerine gireceğim” demesi üzerine sınava girmediğinin bilgisine yer verilen iddianamede, fotoğraf değiştirilerek sahte kimlik yapıldığına yönelik bilirkişi raporu da dikkate alındı ve şüphelilerin resmi belgede sahtecilik suçunu birlikte işledikleri kaydedildi.

3 yıldan 9 yıla hapis talebi

İddianamede, 6114 sayılı Yasanını 10/3-b maddesine göre başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının girmesine katkı sağlayan şüphelilerin ÖSYM Kanununa da muhalefet ettikleri ve bu hali ile atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede, Ahmet K. ile Cenap Eyyüpoğlu hakkında TCK’nın “Resmi Belgede Sahtecilik” suçunu düzenleyen 2 yıldan 5 yıla kadar hapis öngören 204. maddesinin birinci fıkrası uyarınca cezalandırılmaları istendi. İddianamede, ayrıca Ahmet K. ile Eyyüpoğlu’nun ÖSYM Kanunundaki “Ceza hükümleri” başlıklı 10. maddesinin “Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeren (b) fıkrası uyarınca cezalandırılmaları talep edildi.