AKP'li vekilin iddiası: Batılılar, Müslümanları sindirmek için diş macunu kullanıyor!

AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, batılıların Müslümanları sindirmek için uğraştığını savunarak, bu amaç için de diş macununu kullandıklarını ileri sürdü. Diş macununun içindeki florürün, insan beynini etkilediğini ve insanları “koyun gibi yaptığını” öne süren Yavuz, “Ben internette dolaşan bir bilgiyi paylaştım. Batılıların insanları nasıl sömürdüğünü, koyun gibi yönettiğini anlatmak için bu örneği verdim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eğitim için Batılı ülkelere giden öğrencilerin, "gönüllü ajan" hâline geldiğini savunmuştu.

Sözcü'nün haberine göre; Yavuz'un tartışma yaratacak açıklamaları şöyle:

“Epifiz bezi geometrik olarak insan kafasının tam orta noktasında bulunan pirinç tanesi büyüklüğünde esnek yapılı bir bezdir. Epifiz bezi sertleştirilen ve kireçlendirilen insanı yönetmek daha kolay oluyormuş. Flörürün diş macunları içerisine böyle bir tezgâh sebebiyle konulduğu öne sürülüyor. Aslında diş sağlığına ve diş beyazlatmasına hiçbir yararı olmadığı da söyleniyor. Neden? İnsanlar düşünemesin, koyun gibi çok kolay yönetilsinler diye. Bir avuç insan bütün dünyayı çekip çevirsin. Amma velakin Müslüman bu işlere gelmiyor. Hâlâ misvak kullanmaya devam ediyor. Hâlâ alternatif yöntemlere tevessül etmeye çalışıyor. Kuran'dan sünnetten besleniyor. İçki almıyor. Fazla enerjisini kumarla çarçur etmiyor.”

Ali İhsan Yavuz vatandaşların düşük fındık fiyatıyla ilgili eleştirilerine sinirlendi ve bu eleştirilerin partiyi zorda bıraktığını savundu.

"Partiyi zora sokmayın"

Yavuz, “Fındık meselesi önemlidir ama Türkiye'nin geleceği daha önemlidir. 15 Temmuz gerçekleşseydi fındığın hesabını bile yapamayacaktık. Bahçelerimiz, evlerimiz, tarlalarımız, villalarımız hiçbir işe yaramayacaktı. Suriyeliler'i içeriye almasaydık belki de Allah 15 Temmuz'da o yardımı bize göndermeyecekti” dedi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da öven Yavuz, şunları söyledi:

"Erdoğan'na dua edeceğiz"

“İlçe başkanı olmasa bir başkası bunu yapabilir. Milletvekilleri olarak bizler olmazsak başkaları bunu yapabilir, hiçbir sorun yok ama Recep Tayyip Erdoğan tek. Yerini tutacak kimse de yok. Onun için ne olur, şurası yanlış, şurası eksik diyerek mesafe koymayın. Dua edelim ve çalışalım. Sonuç almak için değil görev yapmak için zaten çalışmak zorundayız. Çalışacağız, Recep Tayyip Erdoğan'a dua edeceğiz.”