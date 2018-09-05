AKP'li vekilden ittifak açıklaması: Pazara kadar değil mezara kadar

AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de yapılabileceği konusunda yeşil ışık yaktı. Ahmet Sorgun, “Bir mezara bir de pazara kadar olan ittifak vardır. Pazarlıklara yapılan ittifak pazara kadar sürer, gönül birliği ile yapılan ittifak ise mezara kadar sürer” dedi.

Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre Konya’da gazetecilere konuşan Sorgun sözlerini şöyle sürdürdü:

“İttifakla ilgili kapılar kapatılmış değil, her iki parti açısından da kesin karar verilmiş değil, diye açıklamalarda bulunan Sorgun, MHP’nin alacağı karara ilişkin ise sağduyu kararların çıkmasını umarız, bekleriz”