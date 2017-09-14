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AKP'li vekilden, HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırıya hadisli tepki

"Şüphesiz ölüm korkunç bir şeydir. Cenazeyi gördüğünüzde hemen ayağa kalkınız"

14 Eylül 2017 13:57

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Saldırı haberini Twitter hesabından paylaşan Yeneroğlu, "Cenaze karşısında huşû yakışır" dedi ve Hazreti Muhammed’in "Şüphesiz ölüm korkunç bir şeydir. Cenazeyi gördüğünüzde hemen ayağa kalkınız" hadisini paylaştı.

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Mustafa YeneroğluAKPAysel TuğlukHatun Tuğlukcenazesaldırıtepki
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