T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP'li vekilden, CHP mitingine katılım çağrısı

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, miting kararından ötürü CHP'yi kutladığını söyledi

22 Temmuz 2016 00:16

CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı, İstanbul Taksim Meydanı'nda düzenleyeceği 'Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi' için AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan katılım çağrısı geldi.

Naci Bostancı, tüm Türkiye’ye “CHP’nin mitingine katılma” çağrısı yaptı.

Bostancı, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada, “CHP’yi kutluyorum, 24 Temmuz tarihinde meydanlarda olacak, buradan bütün İstanbullulara çağrı yapıyorum, siz de orada olun, bütün İstanbullular, mümkünse bütün Türkiye orada olun. Çünkü bu iş hepimizin işi” dedi.

“Meydanlar herkesin, meydanlarda herkese yer var” diyen Bostancı, “Bu meydanlar milletin meydanlarıdır. Elbette hiçbir partinin değildir. Demokrasinin meydanlarıdır” diye konuştu.

 

"Bu davete de icabet edeceğiz"

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, CHP'den miting için aldıkları davete icabet edeceklerini söyledi.

Yasin Aktay yaptığı açıklamada, "CHP'nin pazar günü Taksim'deki toplantısına bir davet aldık, parti olarak da davet aldık. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bu davete de icabet edeceğiz" dedi.

 

 

ETİKETLER

naci bostancıakpchpdemokrasi mitingi15 temmuz

İlgili Haberler

CHP, darbe girişimine karşı Taksim'de miting düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 24 Temmuz pazar günü miting düzenleneceğini bildirdi

CHP'nin Taksim mitingi için ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da ücretsiz ulaşım 24 Temmuz saat 23.59'a kadar uzatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24