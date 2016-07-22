AKP'li vekilden, CHP mitingine katılım çağrısı

CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı, İstanbul Taksim Meydanı'nda düzenleyeceği 'Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi' için AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan katılım çağrısı geldi.

Naci Bostancı, tüm Türkiye’ye “CHP’nin mitingine katılma” çağrısı yaptı.

Bostancı, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada, “CHP’yi kutluyorum, 24 Temmuz tarihinde meydanlarda olacak, buradan bütün İstanbullulara çağrı yapıyorum, siz de orada olun, bütün İstanbullular, mümkünse bütün Türkiye orada olun. Çünkü bu iş hepimizin işi” dedi.

“Meydanlar herkesin, meydanlarda herkese yer var” diyen Bostancı, “Bu meydanlar milletin meydanlarıdır. Elbette hiçbir partinin değildir. Demokrasinin meydanlarıdır” diye konuştu.

"Bu davete de icabet edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, CHP'den miting için aldıkları davete icabet edeceklerini söyledi.

Yasin Aktay yaptığı açıklamada, "CHP'nin pazar günü Taksim'deki toplantısına bir davet aldık, parti olarak da davet aldık. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bu davete de icabet edeceğiz" dedi.