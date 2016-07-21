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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP'nin Taksim mitingi için ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da ücretsiz ulaşım 24 Temmuz saat 23.59'a kadar uzatıldı

21 Temmuz 2016 19:21

CHP'nin Taksim Meydanı'nda düzenleyeceği 'Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi' için de ulaşımın ücretsiz olacağı açıklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ezgi Çapa'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP'nin 24 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda yapmayı planladığı 'Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi'ni göz önünde bulundurarak ücretsiz ulaşımı 24 Temmuz saat 23.59'a kadar uzattı.

CHP'nin önerisiyle İBB meclisine taşınan öneri oybirliği ile kabul edildi. Teklifi okuyan AKP grup başkanvekili Temel Başalan, CHP'nin Taksim mitingi nedeniyle vatandaşların ulaşımının ücretsiz sağlanması için sürenin uzatılmasına karar verildiğini ilan etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlayan İstanbul'da ücretsiz toplu taşıma uygulaması, 22 Temmuz tarihine kadar uzatılmıştı.

 

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